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Почему секс делает людей счастливыми
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Почему секс делает людей счастливыми 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
По мнению специалистов, люди, которые регулярно и часто занимаются сексом, более счастливы, чем те, кто это удовольствие упускает. Однако здесь другой вопрос: регулярный секс делает людей счастливее, или счастливые люди чаще желают интимной близости с партнером?
Согласно недавно проведенным исследованиям, частое занятие любовью действительно делает людей счастливыми. Но подвох кроется в том, что счастье — заслуга не оргазма, а самих ласк, которые сопровождают весь процесс. Длительное ощущение счастья возникает после обмена нежными словами от любимого человека и прикосновениями. Оказалось, что секс может не только улучшать наше физическое состояние и настроение, но и укреплять отношения в паре.
Добровольцы из Швейцарии и Канады приняли участие в эксперименте, согласно которому им необходимо было в течение нескольких недель описывать свою сексуальную жизнь. Испытуемые пары фиксировали моменты близости, периоды, когда у них менялось настроение. Согласно результатам, если секс был сопряжен с положительными эмоциями в повседневной жизни, то после близости пара чувствовала себя гораздо счастливее. Ученые объясняют подобное явление несколькими причинами. Оказалось, что секс активирует участки мозга, которые отвечают за удовольствие. Эти же участки активнее работают тогда, когда человек принимает вкусную пищу.
Удивляет то, что активация этих участков помогает снижать боль. Поэтому, по словам ученых, мастурбация во время критических дней может служить отличным обезболивающим для женщин. ​В момент, когда человек занимается любовью, организмом вырабатывается окситоцин — гормон «любви». Благодаря повышенному содержанию этого гормона в крови, человек проще идет на контакт с людьми, становится более мягким и чувствительным. Именно поэтому мы все больше влюбляемся в человека, с которым у вас регулярная интимная близость.
Казалось бы, ключ к счастью найден. Но стоит отметить, что люди, занимающиеся сексом как минимум раз в неделю счастливее тех, кто занимается им реже. Однако, если заниматься им чаще, уровень счастья не будет превышать уже существующий. Не стоит давить на своего партнера, намереваясь добиться от него «больше счастья». Положительный эффект достигается только тогда, когда близость происходит естественно.]]>
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