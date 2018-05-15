Ещё
Американские учёные: ужинать после 15:00 вредно
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американские учёные: ужинать после 15:00 вредно 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
По мнению ученых, ужинать позже 15:00 вредно для организма. Такое заявление сделали диетологи из Университета Алабамы в Бирмингеме (США). Эксперты считают, что пища, съеденная после трех часов дня, негативно сказывается на метаболизме и может стать причиной набора веса.
Они рассчитали также лучшее время для первых двух приемов пищи. Так, идеальное время для завтрака с 6:30 до 8:30 утра. А наиболее удачное время для обеда — 12:00.
Надо отметить, что российские ученые не вполне согласны с американскими коллегами. Они убеждены, что подобные рекомендации «могут дать положительный эффект лишь в краткосрочной перспективе», сообщает Vistanews.
По мнению отечественных диетологов, ужинать можно в любое время, но не ранее трёх-четырёх часов до отхода ко сну.
«Свободная пресса» уже сообщала, что пропуск завтрака может привести к печальным последствиям, а именно к кровоизлиянию в мозг. По мнению специалистов, у людей, которые пропускают завтрак, на 36% чаще происходят кровоизлияния, чем у тех, кто не забывает позавтракать. В ходе опытов исследователи в течение 25 лет наблюдали за 82 772 людьми в возрасте от 45 до 74 лет. Среди них был зафиксирован 1051 случай кровоизлияния. Более 300 из таких случаев относились к людям, которые не регулярно завтракали.
Новости здоровья: Правильный завтрак повышает успеваемость школьников
Свободная пресса: последние новости
Ученые огласили список самых бесполезных диет Младшая сестра Кардашьян снялась абсолютно голой в провокационной фотосессии Потерянного матерью младенца нашли на остановке
Женский форум  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гагарина показала фото топлес5
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое9
Как выглядит «самая горячая бабушка в мире»54
Что произойдет, если съесть хлеб с плесенью29
Девушка стала живой куклой Барби с огромной грудью20
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
00:25
Победительница «Евровидения» рухнула с лестницы
Звёзды
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение