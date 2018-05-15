Американские учёные: ужинать после 15:00 вредно

По мнению ученых, ужинать позже 15:00 вредно для организма. Такое заявление сделали диетологи из Университета Алабамы в Бирмингеме (США). Эксперты считают, что пища, съеденная после трех часов дня, негативно сказывается на метаболизме и может стать причиной набора веса.

Они рассчитали также лучшее время для первых двух приемов пищи. Так, идеальное время для завтрака с 6:30 до 8:30 утра. А наиболее удачное время для обеда — 12:00.

Надо отметить, что российские ученые не вполне согласны с американскими коллегами. Они убеждены, что подобные рекомендации «могут дать положительный эффект лишь в краткосрочной перспективе», сообщает Vistanews.

По мнению отечественных диетологов, ужинать можно в любое время, но не ранее трёх-четырёх часов до отхода ко сну.

«Свободная пресса» уже сообщала, что пропуск завтрака может привести к печальным последствиям, а именно к кровоизлиянию в мозг. По мнению специалистов, у людей, которые пропускают завтрак, на 36% чаще происходят кровоизлияния, чем у тех, кто не забывает позавтракать. В ходе опытов исследователи в течение 25 лет наблюдали за 82 772 людьми в возрасте от 45 до 74 лет. Среди них был зафиксирован 1051 случай кровоизлияния. Более 300 из таких случаев относились к людям, которые не регулярно завтракали.

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