Пищевая сода: самые опасные случаи применения

Гидрокарбонат натрия, больше известный как пищевая сода, — одно из самых распространенных подручных средств у большинства женщин. Поначалу сода применялась в основном как разрыхлитель теста, чистящее средство и лекарственный препарат. В качестве последнего сода использовалась при болях в горле (в виде полоскания) и при изжоге (в виде нейтрализатора кислой среды желудка).

Постепенно применение соды стало более распространенным. Теперь она, по мнению некоторых околонаучных исследователей, избавляет еще и от рака, диабета, является косметологическим средством, а также средством для похудения. Возникновение рака и диабета напрямую связано с закисленностью организма, считают псевдоученые, поэтому достаточно начать принимать соду, после чего кислая среда поменяется на щелочную и болезнь отступит. [С-BLOCK]

Многие решили испытать это на себе. Бесконтрольное употребление соды привело к метаболическому алкалозу (нарушению кислотно-щелочного баланса в крови), а это уже — путь к обострению существующих заболеваний и возникновению новых.

Соду как средство для похудения кто-то применяет, добавляя ее в ванну. Раз она растворяет жир на поверхности, значит должна растворить и жир внутри, уверены многие. Сайты профессиональных медиков буквально кричат по этому поводу: «Прекратие губить себя!». А дело в том, что липидный слой, который покрывает нашу кожу, не что иное как тончайшая жировая пленка. Это не внутренний жир, который накапливается в тканях организма и напрямую влияет на вес тела человека. У липидного слоя другая функция — он защищает нашу кожу от внешнего воздействия. После принятия содовых ванн человек уничтожает этот защитный слой, взамен получая сухость кожи, ее шелушение, образование сыпи, появление пигментных пятен.

Не все так безобидно с лечением содой изжоги. Сода действительно помогает, но ненадолго. Екатеринбургский врач–гастроэнтеролог Анна Власова поясняет: изжога возникает из-за переизбытка в желудке соляной кислоты. Когда в желудок попадает сода, она вступает с соляной кислотой в химическую реакцию, в результате которой выделяется газ. Он давит на стенки желудка, раздражает слизистую — при неоднократном употреблении соды это может вызвать язвенную болезнь. Кроме того, химическая реакция провоцирует новый выброс кислоты в желудок, и максимум через полчаса изжога возобновляется. [С-BLOCK]

Пищевая сода прекрасно отбеливает зубы, но при этом… повреждает зубную эмаль. Это можно проверить на собственном опыте: почистите зубы содой и попробуйте набрать в рот прохладной воды — эффект будет как от ключевой воды из колодца. Стоматологи предупреждают: не хотите стать постоянным посетителем зубного кабинета — найдите более цивилизованный способ отбеливания зубов.

Не в восторге от эффекта лечения содой и гинекологи. Некоторые женщины, чтобы не тратить время на посещение женской консультации, лечат себя сами. Например, спринцуются содой в надежде избавиться от кандидоза, более известного как молочница. Однако помимо нарушения известного уже нам кислотно-щелочного баланса, такая процедура убивает попутно и полезные микроорганизмы. Кроме того, гинекологи в случаях самолечения нередко сталкиваются с внешним заражением.

Врачи акцентируют внимание на таком свойстве соды, как защелачивание организма. Оно не менее вредно, чем закисление. Избыток щелочи — это головные боли, судороги, нервозность. А перенасыщение организма натрием ведет к повышению артериального давления. Сода может помочь, но только как одноразовое средство для снятия определенных симптомов. Вылечить может лишь врач с помощью проверенных лечебных средств.