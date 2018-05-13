Ещё
Зачем нужно приседать?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем нужно приседать? 

Fiteria 3 часа назад
Фото: Fiteria
Приседание может выполняться в десятках разных вариаций — от самой простой до невероятно сложной. Любые приседания важны и полезны, это базовое упражнение, которое имеет ряд преимуществ перед любыми другими.
Подготовка к реальной жизни
Если движения, выполняемые при отжимании или подтягивании, далеки от повседневной жизни, то приседать человеку приходится регулярно. Отработка правильной техники приседания поможет лучше переносить их в реальных жизненных условиях, вы станете более подвижным и активным.
Отсутствие условий для выполнения
Приседать можно не только в зале, но и дома, на улице, на работе, в любом месте. Если в зале вы приседаете со штангой, но в данный момент находитесь вне его стен, то вы всегда можете сделать сотню отжиманий с руками за головой.
Это упражнение не требует наличия тренажера, свободного пространства и даже большого количества времени.
Увеличение силы
Для того, чтобы подняться из приседа в исходное положение, телу нужно приложить немало сил, поэтому регулярные приседания сделают вас сильнее и выносливее. Полученная сила сыграет позитивную роль при выполнении любого другого упражнения, именно поэтому приседание является базовым элементом любой программы.
Объективная оценка своих сил  Глубина приседа и способность с легкостью из него подняться говорит о достойной физической подготовке человека. Если человек не может корректно выполнить несколько подходов по несколько повторов приседаний, это означает, что над его формой предстоит поработать.
Тренировка мышц кора
Ошибочно считать, что приседания затрагивают только ноги, они работают над мышцами кора, в частности над прессом. Правильное выполнение приседаний будет прокачивать пресс намного лучше, чем скручивая, которые часто выбирают для этой цели.
Увеличение мышечной массы
Для набора объема мышечной массы нужно выполнять базовые упражнения, которые задействуют как минимум две группы мышц, именно к таким относят приседания. Это упражнение вызовет усиление выработки гормона роста, поэтому увеличение мышц будет происходить не только в области ног и ягодиц, но и по всему телу.
Профилактика травм
Укрепление мышц ног является профилактикой травматизма, обладатели сильных ног реже сталкиваются с повреждениями в зале и за его пределами. Выполняя приседания, вы учите свои мышцы работать синхронно, оберегая свое тело от неприятных неожиданностей.
Работа с задней поверхностью бедра
Прокачать заднюю поверхность бедер непросто, большинство упражнений не оказывают на нее никакого влияния. Приседания справляются с данной задачей, а также работают над квадрицепсами, бедрами и ягодицами, затрагивая даже пресс и мышцы шеи.
Читать далее
Другие материалы по теме:
Тренировки для женщин по дням цикла
Как сидеть на сушке?
Как быстро набрать мышечную массу?
Fiteria: последние новости
Ошибки на диете Укрепляем колени – повышаем эффективность пробежек Что такое психологический голод, откуда он берется?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников39
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя9
Муж Саши Савельевой ошеломлен ее фото в бикини17
Названы песни, которые слушают психопаты15
Почему в оральном сексе царит гендерное неравенство6
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
06:33
Раскрыты способы достижения счастья
Психология
00:59
Модель показала, как алкоголь разрушает тело
Красота
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение