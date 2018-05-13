Зачем нужно приседать?

Приседание может выполняться в десятках разных вариаций — от самой простой до невероятно сложной. Любые приседания важны и полезны, это базовое упражнение, которое имеет ряд преимуществ перед любыми другими.

Подготовка к реальной жизни

Если движения, выполняемые при отжимании или подтягивании, далеки от повседневной жизни, то приседать человеку приходится регулярно. Отработка правильной техники приседания поможет лучше переносить их в реальных жизненных условиях, вы станете более подвижным и активным.

Отсутствие условий для выполнения

Приседать можно не только в зале, но и дома, на улице, на работе, в любом месте. Если в зале вы приседаете со штангой, но в данный момент находитесь вне его стен, то вы всегда можете сделать сотню отжиманий с руками за головой.

Это упражнение не требует наличия тренажера, свободного пространства и даже большого количества времени.

Увеличение силы

Для того, чтобы подняться из приседа в исходное положение, телу нужно приложить немало сил, поэтому регулярные приседания сделают вас сильнее и выносливее. Полученная сила сыграет позитивную роль при выполнении любого другого упражнения, именно поэтому приседание является базовым элементом любой программы.

Объективная оценка своих сил Глубина приседа и способность с легкостью из него подняться говорит о достойной физической подготовке человека. Если человек не может корректно выполнить несколько подходов по несколько повторов приседаний, это означает, что над его формой предстоит поработать.

Тренировка мышц кора

Ошибочно считать, что приседания затрагивают только ноги, они работают над мышцами кора, в частности над прессом. Правильное выполнение приседаний будет прокачивать пресс намного лучше, чем скручивая, которые часто выбирают для этой цели.

Увеличение мышечной массы

Для набора объема мышечной массы нужно выполнять базовые упражнения, которые задействуют как минимум две группы мышц, именно к таким относят приседания. Это упражнение вызовет усиление выработки гормона роста, поэтому увеличение мышц будет происходить не только в области ног и ягодиц, но и по всему телу.

Профилактика травм

Укрепление мышц ног является профилактикой травматизма, обладатели сильных ног реже сталкиваются с повреждениями в зале и за его пределами. Выполняя приседания, вы учите свои мышцы работать синхронно, оберегая свое тело от неприятных неожиданностей.

Работа с задней поверхностью бедра

Прокачать заднюю поверхность бедер непросто, большинство упражнений не оказывают на нее никакого влияния. Приседания справляются с данной задачей, а также работают над квадрицепсами, бедрами и ягодицами, затрагивая даже пресс и мышцы шеи.

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