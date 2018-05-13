Употребление фторированной воды может вызвать гормональный сбой

Ученые выяснили, что фторированная минеральная вода пагубно влияет на организм.

Как пишут российские СМИ, зарубежные эксперты пришли к мнению, что чрезмерное употребление фторированной минеральной воды может привести к пагубным для организма последствиям.

Отмечается, что такая вода вызывает скачок гормонов Т3 и Т4, которые обеспечивают нормальную работу щитовидной железы. В связи с этим щитовидка начинает неправильно функционировать, что влечет за собой другие сбои в организме.

Ученые советуют очищать фторированную воду с помощью специальных фильтров.