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Употребление фторированной воды может вызвать гормональный сбой
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Употребление фторированной воды может вызвать гормональный сбой 

ИД «Собеседник» 3 часа назад
Ученые выяснили, что фторированная минеральная вода пагубно влияет на организм.
Как пишут российские СМИ, зарубежные эксперты пришли к мнению, что чрезмерное употребление фторированной минеральной воды может привести к пагубным для организма последствиям.
Отмечается, что такая вода вызывает скачок гормонов Т3 и Т4, которые обеспечивают нормальную работу щитовидной железы. В связи с этим щитовидка начинает неправильно функционировать, что влечет за собой другие сбои в организме.
Ученые советуют очищать фторированную воду с помощью специальных фильтров.
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