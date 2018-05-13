Что нужно знать о беге?

Если человек не занимается спортом, то со временем его тело начинает тяжелее воспринимать любые физические нагрузки. Особенно это ощущают те, у кого работа связана с компьютером и малоподвижностью. Пробежка — это простой способ привести себя в форму и укрепить организм. Нет ничего проще, чем начать бегать!

Какую пользу приносит бег?

Когда человек выходит на пробежку, он задействует не только ноги, но и другие группы мышц. Активнее всего при беге работают ноги, ягодицы, спина и живот.

Бег повышает выносливость и трудоспособность, то есть он показан тем, кто страдает от повышенной утомляемости.

Более того, пробежка благоприятно сказывается на дыхательной системе. Таким образом можно избавиться от лишних килограмм, сделать тело подтянутым и даже поднять себе настроение. Доказано, что при беге организм человека вырабатывает эндорфин, известный, как «гормон счастья».

Где можно побегать?

В теории бегать можно где угодно, но лучше не по асфальту, а по более мягкому покрытию — земле, песку или грунтовым дорожкам. Это позволит минимизировать нагрузку на связки и суставы. Идеальным местом для пробежки станет парк или стадион. Для того, чтобы маршрут не приедался, его стоит периодически менять, к примеру, менять местами старт и финиш, изучать новые дорожки и т.д. Так вы не только укрепите здоровье, но и узнаете много интересного о своих окрестностях.

Какое время суток выбрать для пробежки?

Любое, когда у вас есть свободное время. При выборе вечернего времени по возможности спланируйте свой день так, чтобы от пробежки до отхода ко сну проходило не менее двух часов. Из соображений безопасности не стоит бегать в темное время суток, хотя если по маршруту имеется уличное освещение, оно застрахует вас от вероятности споткнуться о что-либо и упасть.

Как подобрать одежду?

Если вы не ставите перед собой профессиональных задач, и целью бега является исключительно оздоровление, к одежде и обуви не будет выдвигаться особенных требований. Главное, чтобы вам было удобно. В холодное время года не стоит слишком кутаться, вам станет жарко и некомфортно в процессе пробежки. Оптимальный вариант обмундирования — это тонкий свитер или водолазка из натурального материала, ветровка (желательно с капюшоном на случай осадков), спортивные штаны и удобные кроссовки. Для тех, кто хочет похудеть, экипировка может включать в себя еще и неопреновый пояс, с ним живот будет уменьшаться интенсивнее. Если вы одеты по погоде, то ощущение жары во время бега будет обманчивым, если раздеться, то можно переохладиться и заболеть.

Как правильно бегать?

Это самый увлекательный раздел данной статьи. Бегать нужно так, чтобы процесс приносил удовольствие, и это главный критерий. А если возьмете на вооружение следующие советы, то почувствуете желаемый эффект в самое ближайшее время:

Началом пробежки должна служить разминка. Первые 50-100 метров следует пройти в быстром темпе, попрыгать, помахать руками, это подготовит организм к предстоящей нагрузке;

Не нужно пересиливать себя и доводить свой организм до изнеможения. Если в процессе вы устали, то перейдите с бега на быстрый шаг, главное — сразу не останавливайтесь. Если маршрут еще не подошел к концу, а вы уже не хотите продолжать пробежку, значит, следует прекратить ее на сегодня;

Не нужно торопиться, наиболее полезным будет бег в среднем темпе;

Не совершайте резких движений и не прыгайте, движения должны происходить в горизонтальной плоскости;

Контролируйте свое дыхание, если быстро дышать ртом, то головной мозг распознает это как сигнал о том, что организму не хватает воздуха, в этот момент вы можете действительно начать задыхаться. Вдыхать воздух следует носом, а выдыхать — ртом, поначалу привыкнуть к этому будет сложно, но потом вы начнете дышать правильно, не обращая на это внимание. Если вам будет хотеться вдохнуть ртом, это будет означать, что организму тяжело, следует немного сбавить темп;

Помните о том, что целью пробежки является дать телу нагрузку и хорошенько пошевелиться. Не нужно ставить перед собой целей, измеряемых скоростью и расстояниями;

Точно так же не следует догонять и обгонять других людей на пробежке, они двигаются в своем темпе, а вы — в своем. Устраивать соревнования на оздоровительной пробежке — это глупо и смешно. По этой причине у людей не всегда получается побегать в компании друга или подруги, один может не выдержать темп другого;

Формированию хорошего бегового настроения поможет ритмичная музыка;

Когда до конца маршрута останется 30-50 метров, следует значительно ускориться. Такой последний рывок поможет мышечной системе быстрее адаптироваться к нагрузкам.

Примите во внимание данные рекомендации и прислушивайтесь к ощущениям собственного тела. Совсем скоро бег станет неотъемлемой составляющей вашей жизни. Пробежка будет доставлять приятное удовлетворение, выходить на нее будет хотеться снова и снова!

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