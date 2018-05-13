Почему руки не накачиваются?

В работе над бицепсами и трицепсами новичку будет сложно не допускать ошибки. Если вы работаете над красотой рук уже месяц или более, но не видите перемен, значит, пришло время провести работу над ошибками.

Только изолирующие упражнения

Если тренировка заключается в сотне подъемов на трицепс с небольшой гантелью, то не удивительно, что мышцы не становятся больше. Даже если взять вес больше, то результат останется тем же, руки не изменятся внешне и не станут сильнее. Для достижения эффективности нужно делать мультисуставные упражнения — подтягивания, отжимания и другие, они проработают не только руки, но и спину, и плечи.

Много работы при неверной технике

Не все упражнения будут полезны, даже если выполнять их в огромном количестве повторов. К примеру, если вы не можете отжиматься так, чтобы грудь приближалась к полу, а тело сохраняло прямое положение, значит, нужно отрабатывать технику на более простых вариациях. Можно отжиматься от стены, потом с коленок, и только после того, как руки обретут силу, приступить к классическим отжиманием с носков. На промежуточной стадии можно сочетать несколько повторов более сложной версии и полный подход в облегченной. Толк будет только от того упражнения, которое будет выполняться в правильной технике.

Работа только над руками

Эффективность в жиросжигании приносят только комбинированные упражнения, то есть тренировки для всего тела, а не только для его верхней части. Выпады со сгибанием на бицепс будут намного выгоднее одних лишь выпадов, приседание с жимом лучше, чем просто жим.

За один и тот же промежуток времени вы будете работать не только над руками, но и над всем телом, это не только эффективно, но и выгодно.

Слишком маленький вес Если вы работаете с весом, с которым можете легко сделать несколько десятков повторов, то такая тренировка не принесет результата. Стандарт для выполнения силовых упражнений — это 12 повторов в подходе, причем последние из них должны даваться достаточно тяжело. Такая стратегия предполагает от трех до пяти подходов каждого упражнения за тренировку.

Неправильность питания

Для того, чтобы руки обрели заметный рельеф, нужно снизить количество подкожной жировой клетчатки. Наращивание мышечной массы и похудение невозможны без правильного питания, и в том, и в другом случае оно должно строиться на основе белковой пищи. Прием пищи после каждой тренировки должен происходить не позднее, чем в течение получаса после ее окончания, в это время мышцы особенно сильно нуждаются в строительном материале для восстановления.

Игнорирование спины и плеч

Работа только с бицепсом и трицепсом не поможет преобразить руки, тренировка должна затрагивать плечи и спину, это более крупные мышечные группы. Замените часть сгибаний-разгибаний подтягиваниями, тягой за голову, отжиманиями и жимами на трицепс. Визуальная красота рук сильно зависит от того, как выглядят плечи.

Читать далее

Другие материалы по теме:

Тренировки для женщин по дням цикла

Как сидеть на сушке?

Как быстро набрать мышечную массу?