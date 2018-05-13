Подготовка к летней пробежке

Лето — это не просто очередной сезон года, для некоторых это точка отсчета и повод дать себе особенное обещание. К примеру, пообещать себе с лета начать бегать или заниматься на турниках. Такая инициатива похвальна, но для лета характерна жара и другие климатические обстоятельства, делающие тренировки не такими простыми и приятными, как хотелось бы.

Человеческий организм способен подстраиваться под погодные условия, главное — привыкнуть к ним.

При постоянных тренировках в жару происходит интенсивное потоотделение, вместе с ним организм отдает лишнее тепло. Заниматься спортом нужно в любой сезон и в любых обстоятельствах, далее вы узнаете, как подготовить себя к летней пробежке.

Летняя экипировка на пробежку

Еще несколько лет назад самой предпочтительной для бега была хлопковая одежда, теперь у нее появились более практичные конкуренты. Специализированная спортивная одежда изготавливается из синтетических тканей, которые не впитывают пот как хлопок, а позволяют ему испаряться естественным путем. Намокшая от пота хлопковая одежда сильно натирала тело, превращая пробежку в неприятное испытание. Спортсмен чувствует себя комфортно, так как испарение пота приносит ему ощущение охлаждения тела. Из специальных тканей изготавливают не только одежду, но и кепки, панамы, носки и другие аксессуары.

Питьевой режим

Для нормального функционирования организма нужно употреблять в день не менее 1,5 литров простой воды, соки и другие напитки не идут в расчет. Если вы бегаете в летнее время, то пить следует намного больше. Во время пробежки с потом вы теряете влагу и вместе с ней полезные микроэлементы. Пить воду перед тренировкой недостаточно, необходимо равномерно восполнять уровень жидкости в организме в течении всего дня. Если вы бегаете на дальние расстояния, то позаботьтесь о том, чтобы по маршруту находились магазины, в которых можно купить воду. Еще лучше будет взять бутылку воды с собой, ее наличие будет напоминать вам о том, что нужно постоянно пить небольшими глотками. Бутылку можно носить на специальной сумке, поясе или просто в руках. Самый важный прием воды приходится на время после пробежки, с ней организм получает необходимые соли для эффективного восстановления.

Планируем свой тренировочный день

Температура воздуха меняется в зависимости от времени суток, поэтому выбор времени для пробежки позволит избежать палящую жару. Лучшим временем для летней пробежки станет раннее утро, пока солнце не успеет подняться высоко. Лучше всего выходить на пробежку на рассвете, тогда вы успеете вернуться до пекла. Многим тяжело поднимать себя с утра пораньше, а в будние дни многие из нас торопятся на работу спозаранку, при таких обстоятельствах бегать по утрам невозможно. Утренние пробежки можно заменить вечерними, которые тоже безопасны, но имеют ощутимый минус — по вечерам воздух более грязный и тяжелый, чем с утра. В любом случае вечерняя пробежка будет полезнее, чем дневная. С 10 утра до 5 вечера выходить бегать не рекомендуется, а с полудня до 3 часов дня строго запрещается, именно на эти часы приходится пик солнечной активности.

Если вы еще не начали бегать, а только планируете, то теперь вы будете знать, что летнее время года — не помеха для пробежки. Занятия бегом — это огромная польза, если подойти к ним с умом!

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