7 правил проработки бицепса на турнике

Упражнения на турнике с целью прокачать свои мышцы, в первую очередь бицепсы, никогда не тратят своей актуальности. Это доступная для каждого классика спорта, которая помогает стать сильнее и чувствовать себя увереннее. Стоит ли заниматься на турнике с целью наращивания мускулов и устраивать погоню за мышцами ради внешней эстетики, это вопрос очень спорный. Однако, каждый в праве попробовать себя в этом направлении.

Наличие турника и использование семи простых правил поможет каждому добиться желаемого результата:

Во время тренировки нужно использовать разный хват. Если широкий хват прорабатывает короткую головку бицепса, то узкий хват работает с длинной головкой. Правильное развитие должно быть гармоничным, поэтому следует менять хват в одном подходе, то есть давать нагрузку на обе головки бицепса;

Контролируйте правильную амплитуду выполнения упражнения.

Наибольшее напряжение бицепса приходится на тот момент, когда угол локтя равняется 80-100 градусам, но все равно амплитуда подтягиваний должна быть полной.

Дело в том, что при полной амплитуде кроме бицепса работают мышцы спины и предплечья, а их обладатель выигрывает дважды: он прокачивает несколько групп мышц и облегчает работу без потери эффективности, перенося часть нагрузки с бицепсов;

Положение локтей, оно должно оставаться статичным на протяжении всего упражнения. Тело — двигается, локти — замирают;

Положение лопаток, их нужно максимально приблизить друг к другу и не раздвигать при подтягиваниях;

Плавность движений без рывков, нельзя бросать свое тело, необходимо держать под контролем подъем, который представляет собой сгибание мышц, и спуск, который является их разгибанием. Это правило помогает включить в работу максимальное количество мышечных волокон;

Не допускайте привыкания, давайте мышцам разную нагрузку. Стоит время от времени менять все показатели: темп выполнения подтягиваний, количество подходов и повторов в них, время на упражнения и промежуточный отдых;

Тренируйтесь больше, выкладывайтесь на каждом занятии по полной. Если успех приходит не так быстро, как хотелось бы, значит, вы мало занимаетесь. Тренировка должна состоять из 5-10 упражнений, каждое из них следует выполнять пару сотен раз, тогда вы ощутите прогрессию и заметите изменения в своем теле!

Читать далее

Другие материалы по теме:

Разновидности подтягиваний в воркауте

Лучшие упражнения с собственным весом

Правильные отжимания на одной руке