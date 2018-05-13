Стремимся к похудению, бегом и на велосипеде

Представитель современного общества вряд ли будет чувствовать себя уверенным при наличии лишних килограмм. У каждого обладателя таких запасов в большей или меньшей степени присутствует желание их сбросить, то есть похудеть. Диеты требуют огромной силы воли, чаще всего еще и материальных затрат, при этом спорт доступен и более интересен. Больше всего людей привлекает бег и езда на велосипеде, заняться этими видами спорта может каждый, каждый из них по-своему интересен и привлекателен. Если у человека присутствует рациональное мышление, то ему в голову придет вопрос, как худеть лучше — при помощи пробежек или на велосипеде? Для того, чтобы дать полный и объективный ответ, необходимо рассмотреть каждый из видов тренировки, изучить его влияние на организм.

Сопоставляем бег и велосипед

Езда на велосипеде, как и занятия на велотренажере, относятся к категории аэробных нагрузок, то есть главной их целью будет являться избавление от жировой массы и увеличение массы мышечной. Исходя из этого можно было бы с уверенностью сказать, что езда на велосипеде намного превосходит нагрузки от бега и является лучшим способом для похудения. Но не все так просто. Для того, чтобы сбросить вес при помощи велосипеда или тренажера, придется проехать тысячи километров на приличной скорости. Быстрый результат можно увидеть, только если интенсивно тренироваться — по часу дважды в день, при такой нагрузке жиросжигающий механизм будет активирован на полную мощность. При оценке велоспорта важно оценивать не только результат, но и сам процесс, он очень полезен для здоровья.

Какую пользу принесет велосипед?

Ускорение обмена веществ;

Коррекция неправильного положения позвоночника;

Одновременное развитие мышц пресса и ягодиц, икроножных мышц и бицепсов бедра;

Тренировка дыхательной и сердечно-сосудистой системы;

Отличное настроение, бодрость и повседневная активность.

Также можно сравнить бег и велоспорт по критерию безопасности для организма, и велоспорт снова окажется безусловным лидером. Если взять один и тот же маршрут, то при прохождении его на велосипеде риск травматизма будет намного ниже. Бегун постоянно сотрясает свое тело во время тренировки, что негативно влияет не только на стопы и суставы, но и на внутренние органы.

Если человек перенес травму позвоночника или обладает плоскостопием, то бег ему будет строго противопоказан, а езда на велосипеде в такой же ситуации будет не только разрешенной, но и весьма полезной.

Механизм бегового процесса будет выглядеть так: вы отталкиваетесь от поверхности, а потом приземляетесь на одну из ног, вес тела полностью приходится на позвоночник и суставы этой ноги. Это и так неплохая нагрузка, а с наличием лишних килограмм она станет еще сильнее. Чем выше скорость — тем сильнее возможное негативное воздействие. Механизм езды на велосипеде выглядит более щадящим, это уже не вибрирующая нагрузка, как при беге, а ее равномерное распределение. Однако, данное сравнение будет актуальным, только если речь идет о правильной езде на велосипеде. Нужно включить подходящую скорость, при которой вращение педалей не будет создавать избыточное напряжение в ногах, сила давления ноги на педаль не должна травмировать коленные суставы.

Можно сопоставить бег и велосипед по человеческому фактору. Велоспорт будет выглядеть привлекательнее, так как езда на велосипеде рассматривается как небольшое увлекательное путешествие, а бег — как изнурительная тренировка. Когда едешь на велосипеде, можно за один выезд преодолевать большие расстояния, то есть так проще изучать окрестности, открывать для себя новые достопримечательности. Для того, чтобы бегать, человеку нужно заставлять себя, а велосипед и без этого достаточно привлекателен. В то же время бег обладает уникальными преимуществами, которые нельзя получить от велоспорта.

Какую пользу приносит бег?

Беговые виды спорта тоже можно частично отнести к аэробным нагрузкам, они тоже могут помочь скинуть лишние килограммы. При помощи бега результат в плане похудения приходит намного быстрее. Если не пропускать пробежки, то вы избавитесь от лишних килограмм в необходимом количестве в два раза быстрее, чем на велосипеде. Это не пустые, слова, они подтверждены убедительными цифрами: двухчасовая пробежка со средней скоростью 8 км в час позволит потратить 1500 ккал, а двухчасовой выезд на велосипеде при скорости 15 км в час заберет всего 730 ккал. То есть если нужно худеть быстро и эффективно, то нужно выбрать бег на длинные расстояния.

При беге, как и при езде на велосипеде человек тренирует легкие и сердечно-сосудистую систему, ускоряет метаболизм, развивает мышцы ног и ягодиц, усиливает выработку гормона дофамина (гормона счастья), то есть дарит позитивное мышление и хорошее настроение. Бег задействует также мышцы живота и спины, велосипед в этом плане уступает, не оказывая на них никакого воздействия. На побежке можно также прорабатывать мышцы туловища и рук, для этого нужно добавить соответствующие интенсивные движения.

Нелишним будет подчеркнуть еще раз тот факт, что бег может быть очень опасным видом спорта, в частности для тех, кто обладает приличным количеством лишних килограмм. Чрезмерная нагрузка колени приводит к деформации и последующему разрушению суставов. Определиться с уровнем нагрузки сложно даже для профессиональных бегунов, поэтому любители должны придерживаться принципа избегания перенапряжения, то есть не нужно геройствовать, бегать следует в меру сил. Неплохо будет приобрести специализированные беговые кроссовки, их подошва обеспечивает хорошую амортизацию, то есть на колени приходится меньше нагрузки. При беге в таких кроссовках практически невозможно поставить ногу на землю неправильно, то есть риск получения травмы минимизируется.

Профессиональные спортсмены используют бег в качестве подготовки к силовой тренировке, пробежка помогает разогреть мышцы, это один из лучших способов разминки. Немаловажным преимуществом спорта является материальный аспект: чтобы бегать, нужна лишь качественная одежда и обувь из любой ценовой категории, а велоспорт в первую очередь подразумевает наличие велосипеда, который потребует гораздо больших затрат.

Как тренироваться в плохую погоду?

Ненастье за окном — это не повод пропускать тренировку и терять наработанные результаты. У велосипеда имеется достойный аналог в виде велотренажера, а для пробежки в помещении создана беговая дорожка. Возможно, заниматься спортом в помещении не так интересно, как на свежем воздухе, но данные тренажеры обеспечивают такую же нагрузку и интенсивность, как и уличные тренировки. Наличие доступа к такому тренажеру позволяет стать независимым от сезонных и климатических обстоятельств.

Что выбрать — бег или велоспорт?

Оба вида спорта помогут скинуть лишние килограммы, только для этого они потребуют разные затраты времени, денег и энергии. При выборе спорта в первую очередь стоит оттолкнуться от своего состояния здоровья, то есть уровня подготовки к физическим нагрузкам и наличия противопоказаний. Выбор этот делается персонально, а помочь определиться сможет лечащий врач или спортивный медик.

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