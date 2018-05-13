Прыщи, прощайте: косметика для проблемной кожи, которая действительно работает

Полагаю, не открою Америку, если скажу, что различные высыпания и воспаления на коже — неизменный бич большинства жительниц больших городов. Как резонно заметила мой редактор: «Прыщи — это боль всех девушек». И, к сожалению, это действительно так.

Времена изменились. Да и ритм нашей жизни, и пресловутая экология, и режим питания. Сегодня все по‑другому. Поэтому не стоит удивляться, что проблема акне, которая раньше существовала преимущественно в период полового созревания, в современном мире остается с большинством из нас чуть ли не на всю жизнь.

«Что же делать?» — спросишь ты. Ну, уж точно не опускать руки! И даже если полностью уничтожить «врага» не получится, ты хотя бы будешь им управлять, контролировать и минимизировать его последствия. Можешь мне поверить, за чистоту своей кожи лица я боролась добрые 10 лет! Итак, начнем с нескольких простых, но обязательных правил:

Нужно взять себя в руки и перестать давить прыщи

Прекрасно понимаю, что сказать значительно проще, чем сделать. Мозг все понимает, а вот руки все равно предательски тянутся сковырнуть ненавистный прыщик. Поэтому я предлагаю радикальное решение — коротко стричь ногти. Во‑первых, короткие ногти сейчас вновь на пике популярности, во-вторых, травмировать свою кожу тебе будет просто нечем.

Исключаем из пищи чипсы, газированные напитки, все острое и сильно жареное

А вместо всех этих «вкусностей» вводим в рацион цельные злаки, авокадо, растительные масла, красную рыбу. Поверь, не только твоя кожа, но и весь организм скажет тебе спасибо!

Начинаем правильно и регулярно (это важно!) ухаживать за кожей лица

Самая распространенная ошибка при уходе за проблемной кожей — пересушивание. Получается замкнутый круг: ты хочешь избавиться от воспалений с помощью спиртосодержащих лосьонов и мазей, кожа от них сохнет и начинает защищаться, вырабатывая еще больше кожного сала. Из-за этого количество воспалений увеличивается, и так по кругу…

А теперь давай подробнее остановимся на уходе за проблемной кожей, поговорим о том, что делать и какие препараты действительно работают.

Во-первых, кожу с воспалениями нужно тщательно очищать. При этом очищение должно быть двух видов:

Ежедневное мягкое. Это могут быть мягкий очищающий гель или пенка, которые аккуратно убирают все загрязнения с кожи и при этом не разрушают ее водно-жировой баланс. Мой выбор — Soothing Gel Cleanser от марки Murad. Стоит он недешево, зато результат гарантирован.

Глубокое очищение (1 раз в 5−6 дней). Настоящее спасение для всех обладательниц проблемной кожи — AHA— и BHA— кислоты. Они очень осторожно растворяют омертвевшие клетки, очищают поры, обновляют кожу и увлажняют ее (в отличие от скрабов, образивные частички которых кожу только травмируют и тем самым провоцируют новые высыпания). Мой выбор — Gentle Cream Exfoliant от марки Dermalogica (один из лучших кислотных эксфолиаторов в мире, уж можете мне поверить!).

Во-вторых, проблемной коже просто необходимо дополнительное увлажнение. Возможно, ты удивишься, узнав, что жирной коже увлажнения нужно не меньше, чем сухой (только увлажнение это должно быть более легким: не кремы, а флюиды). Увлажнение у нас тоже должно быть двух видов:

Ежедневное. Я предлагаю использовать легкие флюиды и лосьоны и не перебарщивать с эффектом матирования. Мой выбор — увлажняющий гель Antidote Cooling Daily Lotion от марки Skyn Iceland. В периоды активных высыпаний я использую масло для жирной кожи Clarifying Day Oil от марки Dr. Hauschka (оно не забивает поры, отлично увлажняет, заживляет ранки, уменьшает выработку себума). Часто комбинирую его с восстанавливающей маской Revitalising Mask от этого же бренда.

Глубокое (1 раз в неделю). Для глубокого очищения отлично подойдет большинство увлажняющих масок. Желательно, чтобы они тоже были на гелевой основе. Мой выбор — увлажняющая гель-маска Hydro Active Moisture Mask от марки Dr.Grandel.

В-третьих, участки с высыпаниями нужно иногда подсушивать (только не перестарайся!). Для этого мы тоже используем два варианта:

Маску на основе белой глины (или каолина). Наносить ее нужно на проблемные участки минут на 5−7, а затем тщательно смывать. Используем такие маски можно не чаще 2 раз в неделю. Мой выбор — Sebum Clearing Masque от марки Dermalogica.

Концентрированное средство для локального использования. Такие продукты нужно наносить непосредственно на воспаление несколько раз в день. Мой выбор — сыворотка от акне Beta Gel от марки Medik8.

Более подробно о моих любимых средствах ухода за проблемной кожей ты можешь узнать из специальных видео на моем Youtube-канале или же на моей странице в Instagram.

Текст и фото Екатерина Шевчук.