До и после: как отказ от алкоголя преобразил шведскую девушку

Шведская блогерша Джелли Девоут идеальный пример того, как отказ от алкоголя и разумная диета способна превратить невзрачную девушку в модель с обложки журнала.

Если сравнить фотографии Джелли шестилетний давности с тем, как она выглядит сейчас, можно всерьез усомниться, один и тот ли это человек.

Здесь и далее фото @jellydevote

27-летняя Джелли начала заниматься своей фигурой в 21 год, когда вдруг поняла, как сильно алкоголь влияет на ее здоровье. На тот момент девушка выпивала трижды в неделю и часто страдала от похмелья по утрам. Переломным моментом для нее стали собственные фото в бикини. Когда она внимательно посмотрела на свое тело, то всерьез задумалась о кардиальных изменениях.

Главным пунктом ее диеты оказался отказ от алкоголя. Она также начала усердно тренироваться в спортзале, перестала пить газировку и есть полуфабрикаты. Девушка стала употреблять больше овощей и продуктов с содержанием белка. Отказ от алкоголя позволил ей наладить дисциплину и следить за тем, как она питается и на что тратит время.

Однако Джелли не полностью исключила из своей жизни спиртное. Она может позволить себе пару бокалов вина в неделю.

Сегодня Джеллли успешная фитнес-блогерша с полумиллионной аудиторией. Она вдохновляет своих подписчиков собственным примером и дает консультации по улучшению фигуры и правильному питанию.

В своих постах девушка призывает следить за душевным здоровьем так же, как и за физическим. Она советует подписчикам любить и уважать себя. По ее мнению, чтобы добиться здорового тела необходимо иметь здоровый разум. Ведь фанатичное желание похудеть не всегда может пойти на пользу.