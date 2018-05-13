Как сидеть на сушке?

Использование напульсников

Бодибилдеры заметили, что после тренировок с манжетой тонометра на руке мышечная масса нарастает гораздо быстрее. Эксперты в области спортивной медицины проверили это утверждение несколькими экспериментами и выяснили, что закономерность действительно имеется. Дело в ограничении кровотока на время тренировки и его восстановления после занятия, усилении поступления питательных веществ и кислорода к мышечным тканям. Напульсники можно надевать на руки и на ноги, но они не должны обтягивать слишком туго.

Непродолжительные забеги

Для сушки нужны особые пробежки, для них нужно найти пригорок или установить максимальный наклон на беговой дорожке. Чередуйте 5-10 секунд интенсивного бега практически на пределе сил и минуту бега трусцой. Для одной тренировки будет достаточно шести пар таких отрезков.

Большое количество овощей

Если вы уже не можете смотреть на овощи в чистом виде, то добавляйте их во все блюда и даже в протеиновые коктейли. Овощи — это необходимая для сушки клетчатка, она утоляет голод на много часов вперед, а также витамины и другие питательные вещества.

Выполнение суперсетов

Определите проблемные места своего тела, выберите как минимум три упражнения для воздействия на эти зоны. После того, как основная тренировка подойдет к концу, выполняйте выбранные упражнения по кругу без перерывов. К примеру, если сегодня по расписанию тренировка ног, но основной задачей являются мышцы спины и рук, то сделайте суперсет из сгибаний рук и различных подтягиваний.

Снижение количества жиров

Все знают, что сушка — это ограничение углеводов, при этом многие забывают про жиры. Чем меньше жира будет присутствовать в рационе — тем меньше его останется на теле. В каждом грамме жира присутствует как минимум 9 ккал, поэтому употребление жиров делает бессмысленным сокращение рациона за счет углеводов.

Активные паузы между подходами

Ваша задача — сжечь за тренировку как можно больше калорий, поэтому не останавливайтесь даже в паузах между подходами. Ходите по залу, делайте махи ногами и вращения руками, раскатывайте части тела на фитнес-ролике, вращайте плечами.

Так вы не только потратите энергию, но и не позволите мышцам остыть перед выполнением следующих упражнений.

Яичные желтки на ночь

По вечерам будет полезно есть сырые или слегка проваренные яичные желтки, это будет ночной резерв для организма. Желтки будут стимулировать процессы обновления тканей в течение всей ночи, а также восстановление мышц, что важно для сушки.

Коктейли после тренировки

После тренировки нужно выпивать не свой обычный белково-углеводный коктейль, а его двойную порцию. В виде коктейля организм получает много белков и углеводов в удобной для переваривания форме, именно это необходимо для периода после тренировки. Двойной коктейль после интенсивных нагрузок даст организму необходимую для сушки энергию и не собьет режим питания.

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