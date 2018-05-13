Ночная смена: кремы, которые работают, пока ты спишь

Ночью наша кожа наиболее восприимчива к обновлению и восстановлению. Более того, именно по ночам в ее клетках идет самая активная работа. Чтобы процессы восстановления проходили более эффективно, а кожа по утрам выглядела здоровой и сияющей — нужен хороший ночной крем.

Мы собрали для тебя самые эффективные ночные кремы, которые «работают», пока ты спишь.

Ночной восстанавливающий крем Cosmic Night Cream, Kenzo

Легкий и бархатистый крем смягчает и успокаивает кожу. Словно волшебный ластик, он стирает следы трудного дня: стресс, усталость, недосып. Утром кожа выглядит отдохнувшей и помолодевшей, от раздражения не осталось и следа, а цвет лица — будто ты только из отпуска.

Цена — около 4400 рублей.

Ночной моделирующий крем с экстрактом трав Resveratrol Lift, Caudalie

Крем способствует обновлению кожи ночью: черты разглажены, кожа вновь обретает упругость, цвет лица сияет, лицо выглядит молодым и отдохнувшим при пробуждении.

Цена — около 3300 рублей.

Ночной крем Phytocell Arganight Cream, Cholley

Крем содержит стволовые клетки ростков арганового дерева, которые интенсивно восстанавливают поврежденные клетки кожи, и уникальную технологию IC-RAMP — механизм самовосстановления и устранения повреждений кожи. Крем глубоко увлажняет, укрепляет, смягчает и питает кожу, делает ее более упругой, разглаживает морщины и линии.

Цена — около 20 000 рублей.

Ночной восстанавливающий концентрат Midnight Recovery Concentrate, Kiehl’s Легендарное средство Kiehl’s, лауреат более 50 международных премий косметической индустрии, фаворит бьюти-блогеров и селебрити — ночной концентрат без воды, на 99,8% состоящий из натуральных эфирных масел и растительных экстрактов. Средство интенсивно увлажняет, укрепляет влагоудерживающий барьер и способствует восстановлению внешнего вида кожи к утру: кожа становится заметно более упругой, гладкой и мягкой.

Цена — около 5000 рублей.

Ночной крем для предотвращения первых возрастных изменений Multi-Active Nuit, Clarins

Этот крем разработан специально для 30-летних девушек, ведущих активный образ жизни. Обогащенная высокоэффективными растительными экстрактами формула способствует заметному сокращению первых морщин, обеспечивает оптимальное увлажнение кожи, пробуждает ее сияние и помогает сохранить ее молодость.

Цена — около 4000 рублей.

Увлажняющий ночной крем Yuza Sorbet Night, Erborian

Сорбет обеспечивает глубокое питание, восстанавливает кожу после тяжелого дня и помогает ей противостоять негативному воздействию окружающей среды. Обеспечивает ежедневную дозу антиоксидантов и витаминов, глубоко увлажняет и устраняет первые признаки старения кожи.

Цена — около 4500 рублей.

Ночной крем с маслом макадамии Night Moisturizing Nutritive Cream, Deora Cosmetics

Крем питает и восстанавливает кожу, насыщая ее необходимыми витаминами и микроэлементами, улучшает процесс регенерации клеток, разглаживает морщины и предотвращает появление новых. Уже через пару недель кожа выглядит свежей, нежной и сияющей.

Цена — около 1000 рублей.

Ночной питательный крем Halo Night, Dr. Nona

Крем способен возродить коллагеновые и эластичные волокна и уменьшить глубину имеющихся морщин. Отличный вариант для ухода за сухой и увядающей кожей при наличии капиллярной сетки и при куперозе (тонкости сосудов).

Цена — 2500 рублей.

Ночной восстанавливающий бальзам-гель Idealia Skin Sleep, Vichy

Даже если ты плохо или мало спала, никто не заметит, ведь этот легкий крем-бальзам творит настоящие чудеса. Гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу и стимулирует обновление клеток, восстанавливающие масла усиливают защитные свойства, а витамин В3 снижает сухость и чувствительность кожи.

Цена — около 2000 рублей.

Ночной восстанавливающий комплекс Opti-Firm Renewal Complex, Repechange

Восстанавливающий ночной крем уменьшает появление глубоких морщин, восстанавливает увлажненность кожи. Благодаря уникальному составу «работает» сразу по всем фронтам: увлажняет, защищает, насыщает и успокаивает кожу.

Цена — около 5000 рублей.

Ночной уход «Сияние молодости 25+», Garnier

Этот ночной крем разглаживает первые морщинки, выравнивает тон и увлажняет кожу лица. Каждой ночью твоя кожа будет получать необходимые питательные элементы, а утром выглядеть отдохнувшей и сияющей.

Цена — около 300 рублей.

Розовый разглаживающий ночной крем Wildrose, Weleda

Композиция экстрактов мирры, родиолы пурпурной и хвоща полевого в сочетании с маслами персика, миндаля и вечерней примулы активно восстанавливает кожу во время сна, питает, увлажняет и сокращает проявление морщинок. Масло семян розы москета, богатое ненасыщенными жирными кислотами, стимулирует собственные процессы регенерации кожи, а аромат дамасской розы гармонизирует чувства и раскрывает природную женственность. Кожа становится гладкой, упругой и эластичной, а утром выглядит свежей и отдохнувшей.

Цена — около 1500 рублей.

Ночной преображающий уход DreamDuo, GlamGlow

Система ночного ухода состоит из двух частей: сыворотки Dreamserum и увлажняющего средства Dreamseal. Сыворотка насыщает кожу антиоксидантами, борется со свободными радикалами, вызывающими появление возрастных и мимических морщин, пигментных пятен и потерю упругости, и придает коже ровный и безупречный тон. А увлажняющее средство с гиалуроновой кислотой и зелеными водорослями повышает упругость кожи и обеспечивает интенсивное увлажнение на протяжении всего цикла сна.

Цена — около 4800 рублей.

Питательный ночной крем Renight Cream, Comfort Zone

Этот ночной крем содержит большое количество витаминов, гиалуроновой кислоты и драгоценных масел. Продукт отлично подойдет жительницам мегаполисов, чья кожа больше всего страдает от разрушительного воздействия плохой экологии.

Цена — около 3000 рублей.

Ночной концентрированный флюид для лица Hydro Bio Reserve, Frais Monde

Легкая, практически невесомая формула флюида без труда проникает в глубинные слои кожи и работает на клеточном уровне, пока ты спишь. Активные компоненты средства способствуют продлению молодости клеток, насыщают их влагой.

Цена — около 3000 рублей.