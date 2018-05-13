Тренировки для женщин по дням цикла

Любую девушку интересует вопрос, можно ли заниматься спортом во время месячных? Большинство ответит, что нельзя, и это будет неправильный ответ. Тренировки нужно пропустить, если в этот период беспокоят неприятные симптомы — боли, повышение температуры, головокружения, при нормальном самочувствии противопоказаний для занятий нет.

Для того, чтобы менструации проходили легко и безболезненно, не сбивая режима тренировок, нужно подстроить спорт под свой цикл.

Первая неделя

При хорошем самочувствии нужно давать своему телу размеренные ритмичные нагрузки, к примеру, ходьба, она не только сохранит тонус мышц, но и окажет обезболивающее действие. Для первой недели цикла подходит йога, но только при условии выполнения тех упражнений, в которых вам будет комфортно. Это не лучшее время для перевернутых асан, а положения с нагрузкой на тазовое дно могут усилить кровотечение.

Вторая неделя

Это лучшее время для тренировок, ведь на второй неделе цикла женский организм вырабатывает максимальное количество эстрогена и тестостерона. Эстроген придает всем тканям эластичность, в том числе и мышцам, что делает их более выносливыми, способными к быстрому восстановлению. Тестостерон поможет привести мышцы в тонус и придать телу красивые округлые очертания. Вторая неделя цикла — это лучшее время для силовых тренировок, если таковых в ваших планах не было, то прибегните к кроссфиту и воркауту.

Третья неделя

Уровень энергии начинает снижаться, понижается выносливость и сила, это происходит по причине снижения производства тестостерона и эстрогена. В этот период нужны нагрузки, которые смогут взбодрить и придать сил, к примеру кардио средней интенсивности. Сделайте выбор в пользу бега трусцой или велотренажера, также для третьей недели цикла подойдет пилатес, занятия будут наполнять силами.

Четвертая неделя

Для большинства девушек четвертая неделя цикла связана с предменструальным синдромом, известным по полному спектру проявлений физического недомогания, а также эмоциональной неустойчивости. Для того, чтобы выйти из состояния депрессии и не допустить ее появления в своей жизни, нужно уделить внимание более серьезным практикам йоги или кардионагрузкам с хорошей интенсивностью. Успокаивающий эффект оказывают водные процедуры, аква-аэробика позволит не только подтянуть тело, но и нормализовать душевное состояние на четвертой неделе цикла.

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