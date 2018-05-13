Тина Канделаки рассказала, как быстро похудеть

Популярная телеведущая опубликовала фото из спортивного зала и заметила, что обычная пробежка — самый простой способ впустить фитнес в жизнь человека.

Канделаки добавила, что использование бега в качестве метода похудения нужно осторожно, заранее ознакомившись со всеми правилами. Поскольку в организме человека глюкоза хранится в форме гликогена, являющегося основным источником энергии для мышц, для похудения следует бегать по утрам натощак.

Поскольку утром запас гликогена становится минимальным, тело начинает питаться жиром, от которого и стремятся избавиться люди, борющиеся с лишним весом. Только после того, как выполнена дневная «норма» бега, человек может вернуться домой и приступить к сытному и полезному завтраку, или отправиться на завтрак в кафе, чтобы совместить спорт, прогулку и отдых.