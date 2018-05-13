Как исправить осанку?

Осанкой называют положение тела, которое человек принимает без прикладывания усилий, стоя или сидя. Правильная осанка должна соответствовать нескольким критериям:

Симметричное расположение грудной клетки, чтобы она не западала и не выпячивалась, а соски на груди находились на одном горизонтальном уровне;

Симметричное расположение живота, строго вертикальное, чтобы пупок находился ровно по центру;

Одинаковые очертания талии в обеих сторон;

Равноудаленное от позвоночника расположение лопаток, углы лопаток должны быть на одной линии;

Прямая посадка головы, одинаковые углы между плечом и шеей с обеих сторон.

По этим критериям становится понятно, что большинство людей не обладают правильной осанкой. Нарушения осанки происходят по разным причинам, зачастую причиной является малоподвижный образ жизни, он вызывает мышечную атрофию. К врожденным причинам искривления осанки относят родовые травмы, отличия в длине ног, перекосы в положении таза. Сыграть решающую роль могут не только физиологические аспекты, когда человек подавлен и часто находится в состоянии стресса, он привыкает опускать голову вниз, его тело привыкает к неправильному положению.

Профилактика и исправление нарушений осанки

Для профилактики искривления осанки важны организация режима дня и питание, наличие физической активности и контроль за количеством кальция в костной системе. Треть рациона должны быть представлена белковыми продуктами, треть — фруктами и овощами, на другие углеводные продукты должно приходиться не более 20% от общего объема питания. Необходимо оценить количество соли и жиров в рационе, соль необходимо минимизировать, а жиры получать в нерафинированном виде. Такое питание обеспечивает поддержку всего организма, в том числе и костной системы.

Важнейшим микроэлементом для формирования здоровой осанки является марганец, с его помощью осуществляется транспортировка кислорода к межпозвоночным дискам. Марганец содержится в сельдерее, желтке яйца, бананах и горохе, получить не менее важные фосфор, магний и кальций можно из молочных продуктов и рыбы разных сортов.

Для профилактики искривлений осанки необходима регулярная физическая активность, это занятия спортом, прогулки, активный отдых.

Важно не позволять своему телу проводить долгое время в неправильном положении.

Для исправления нарушений осанки используются специальные спортивные комплекса, курсы сеансов лечебной физической культуры. Популярным на данный момент средством является корректор для осанки, у него много сторонников, но так же много людей сомневаются в его эффективности.

Помогают ли корректоры для осанки?

Прибегнуть к исправлению осанки при помощи корректора можно на ранних стадиях развития искривления, когда проблема носит только эстетический характер и еще не успела наложить свой след на состояние здоровья. Эффективность от использования корректора будет достигнута только при сочетании с другими методами исправления осанки, если человек начнет регулярно носить корректор, но без него будет по-прежнему сутулиться, то средство не поможет. Важнейший аспект заключается в самоконтроле и постоянной коррекции положения своего тела. Существует несколько разновидностей корректоров для осанки, каждый из них выполняет свою функцию, поэтому выбор подходящей модели должен осуществляться вместе с ортопедом.

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