Как бегать для похудения?

Если цель пробежки является дать своему телу нагрузку и получить удовольствие от процесса, то тренировки могут планироваться произвольно. При необходимости похудения планирование пробежки должно быть грамотным, ускорение обменных процессов и сжигание большого количества калорий будет достигнуто только при правильной организации.

В какое время бегать для похудения?

Бег в любое время суток будет иметь свои преимущества: утренние пробежки развивают сердечно-сосудистую систему и укрепляют нервную, дневные пробежки делают мышцы сильнее, вечерние тренировки улучшают качество сна. Бегать с целью похудения лучше всего утром или вечером, утренние пробежки должны проходить до завтрака, а вечерние — заканчиваться как минимум за час до ужина. Соблюдение этих временных рамок поможет сжечь больше калорий.

Почему именно бег?

Есть несколько причин, по которым занятия бегом выгоднее других нагрузок. Подкожный жир, от которого вы хотите избавиться — это питательные элементы из еды, которые не были переработаны в энергию и перешли в запасы. Чем больше ест и меньше двигается человек — тем больше у него будет лишнего веса. Бег является той самой активностью, которая позволяет потратить много энергии, поступившей из пищи, а также из запасов организма.

При беге в активность приходят практически все мышцы, высокие затраты энергии обусловлены именно этим. Первые пробежки продолжаются не более 15 минут, затем время увеличивается, чем больше человек бегает, тем больше энергии он тратит, однако, слишком долгие пробежки могут стать причиной потери мышечной массы.

Как терять больше калорий при беге?

Для того, чтобы терять только жировую массу, подойдет интервальная техника бега, она заключается в чередовании максимальной и средней нагрузки, к примеру, 100 метров спринтом, затем 100 метров трусцой. Такая тренировка должна продолжаться не менее получаса, тогда калории будут сжигаться не только на тренировке, но и в течение нескольких часов после ее завершения.

Еще одним способом получить максимальную нагрузку за короткое время является бег по лестницам. Подъем по лестнице на бегу будет очень интенсивной нагрузкой, по уровню выше, чем от использования эллипса в тренажерном зале.

Во время бега по лестнице пульс быстро приходит в зону жиросжигания, этим обусловлена высокая эффективность.

Существует две причины, по которым люди бегают, но не видят результата, это низкие нагрузки и низкая продолжительность занятия. Энергия для бега трусцой будет браться из запасов гликогена, это сахара, которые организм откладывает впрок на случай не предвиденных нагрузок. Этих запасов хватает примерно на 20 минут, то есть пробежки трусцой продолжительностью до 20 минут никак не затрагивают жировые ткани. Во время приема пищи запасы гликогена будут пополнены, тренировка пройдет зря. Для того, чтобы похудеть, нужно бегать трусцой не менее получаса или практиковать тренировки с повышенной нагрузкой, лучше всего чередовать и те, и другие. Любые пробежки должны быть регулярными и проходить не реже двух раз в неделю.

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