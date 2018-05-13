В Британии могут запретить рекламу фастфуда

Сейчас 40 процентов школьников 10-11 лет в Лондоне имеют лишний вес. «Я сделаю все возможное, чтобы решить эту проблему и помочь лондонцам сделать выбор в пользу здоровой пищи для себя и своих семей», — заявил мэр Лондона, передает BBC.

"Британцы и россияне — одни из самых тучных в Европе, — отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин . — Но Британия принимает меры против эпидемии ожирения, а мы — нет". Он считает, что самая эффективная мера по борьбе с ожирением — это не пропаганда здорового питания, а сдерживание потребления нездоровой еды, например, налог на нее. Так, Великобритания только что ввела акциз на сладкую газировку. Германия тоже обеспокоена проблемой набора веса и нездоровой еды. По оценкам, эта страна теряет от эпидемии ожирения 64 миллиарда евро в год. Немцы обсуждают и налог на сладкую газировку.

В России дискуссия об аналогичной мере окончилась ничем, напоминает Дмитрий Янин. Не была также поддержана инициатива по ограничению рекламы вредной еды.

По мнению Янина, начинать ограничения надо не с билбордов и транспорта, а с телевидения и Интернета, которые являются основными каналами распространения рекламы.

Есть и другое мнение: ограничение рекламы фастфуда принесет обратный ожидаемому эффект. «Если у человека ограниченный бюджет, то пусть он уж лучше купит чизбургер за 50 рублей, приготовленный в стационарных условиях, чем шаурму, которая по-прежнему продается повсеместно, но безопасность которой под вопросом, — говорит декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ „Высшая школа экономики“ Татьяна Комиссарова . — Рекламу фастфуда стоит просто наполнить новым содержанием: вместо бутербродов и картошки фри рекламировать овощные, злаковые, молочные продукты. К сожалению, у нас очень слабо развиваются кафе быстрого питания со здоровой пищей».

Запрет коснется открытия новых заведений фастфуда, торгующих в радиусе 400 метров от школ

Фастфуд в распространенном сегодня понимании коварен тем, что содержит трансжиры. Они используются при обжарке мясных и рыбных котлет, наггетсов, картошки фри. Опасная для человека доза трансжиров — менее 3 граммов в день, но, по оценке Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, средний россиянин в день употребляет 3-4 грамма.

Такие жиры при постоянном употреблении накапливаются в организме, повышая риск сердечно-сосудистых заболеваний, что может привести к развитию ишемической болезни сердца и, как следствие, к инсультам и инфарктам. Ну и появлению лишних килограммов они тоже способствуют. По данным Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины минздрава, 30 процентов россиян имеют избыточную массу тела, еще около 10 процентов — стадию ожирения. А ожирение — это также риск сосудистых катастроф: каждые лишние 4 килограмма веса прибавляют 4 единицы верхнего артериального давления.

Правильное питание состоит в 5-6-разовом приеме пищи небольшими порциями: завтрак, обед, ужин и несколько перекусов. Самый важный прием пищи — завтрак, для него лучше всего подойдут зерновые — каша или мюсли, в качестве источника белка можно съесть творог или яйцо. Крупы дают большой энергетический запас, поэтому использовать их как гарнир в обед или ужин не стоит. Обед и ужин должны включать в себя мясо или рыбу и обязательно любые доступные в данный сезон овощи. Для перекусов лучше брать с собой овощной салат, яблоко, хрустящий хлебец, нежирный кефир.

По данным ОЭСР, лидером по доле жителей, страдающих ожирением, является США. Избыточный вес имеют 38,2 процента американцев старше 15 лет, а в 2030 году этот показатель может превысить 45 процентов.