6 неочевидных причин чаще заниматься сексом

Для некоторых секс является развлечением, необходимостью продолжать род или возможностью подарить тепло любимому человеку. Однако он служит еще и прекрасным методом оздоровиться, улучшить состояние кожи, имея также ряд других преимуществ.

Кожа

Занятие сексом помогает улучшить циркуляцию крови по телу, что заставляет кожу сиять молодостью и красотой. Также сексуальная активность позволяет предотвратить появление акне и других высыпаний на коже.

Самооценка

Секс помогает женщине чувствовать себя желанной, что несомненно повышает самооценку и избавляет от комплексов. Эксперты отмечают, что секс по утрам в первых лучах солнца особенно хорошо отражается на любви к собственному телу.

Здоровье

Регулярные занятия любовью помогают улучшить общее состояние организма, сократить риск возникновения инфаркта и наладить режим сна. Также такая физическая нагрузка на протяжении часа позволяет улучшить тонус мышц и даже может заменить получасовую пробежку.

Критические дни

Медики отмечают, что регулярные занятия сексом помогают женщинам сделать месячные менее болезненными и даже уменьшить объем выделений. Также эксперты нашли прямую зависимость между длительностью критических дней и количеством секса у женского организма.

Ум

Частые оргазмы способны сделать человека умнее, поскольку во время этого кровь быстрее разгоняется по телу, в том числе достигая головного мозга. Обилие кислорода помогает этому органу лучше функционировать, причем положительный эффект распространяется по всему мозгу, а не на отдельные его части.

Расслабление

Мозг человека воспринимает секс как некий вид медитации, поэтому в процессе большинство становятся более расслабленными и ощущают счастье. Такое влияние сексуального контакта связано с эндорфинами, которые вырабатываются во время интимных манипуляций.