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Здоровая кожа и другие неочевидные причины чаще заниматься сексом
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Здоровая кожа и другие неочевидные причины чаще заниматься сексом 

Anews 55 минут назад
Фото: Anews
Для некоторых секс является развлечением, необходимостью продолжать род или возможностью подарить тепло любимому человеку. Однако он служит еще и прекрасным методом оздоровиться, улучшить состояние кожи, имея также ряд других преимуществ.
Занятие сексом помогает улучшить циркуляцию крови по телу, что заставляет кожу сиять молодостью и красотой. Также сексуальная активность позволяет предотвратить появление акне и других высыпаний на коже.
Самооценка
Секс помогает женщине чувствовать себя желанной, что несомненно повышает самооценку и избавляет от комплексов. Эксперты отмечают, что секс по утрам в первых лучах солнца особенно хорошо отражается на любви к собственному телу.
Здоровье
Регулярные занятия любовью помогают улучшить общее состояние организма, сократить риск возникновения инфаркта и наладить режим сна. Также такая физическая нагрузка на протяжении часа позволяет улучшить тонус мышц и даже может заменить получасовую пробежку.
Критические дни  Медики отмечают, что регулярные занятия сексом помогают женщинам сделать месячные менее болезненными и даже уменьшить объем выделений. Также эксперты нашли прямую зависимость между длительностью критических дней и количеством секса у женского организма.
Частые оргазмы способны сделать человека умнее, поскольку во время этого кровь быстрее разгоняется по телу, в том числе достигая головного мозга. Обилие кислорода помогает этому органу лучше функционировать, причем положительный эффект распространяется по всему мозгу, а не на отдельные его части.
Расслабление
Мозг человека воспринимает секс как некий вид медитации, поэтому в процессе большинство становятся более расслабленными и ощущают счастье. Такое влияние сексуального контакта связано с эндорфинами, которые вырабатываются во время интимных манипуляций.
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