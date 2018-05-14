5 мифов о причинах выкидыша: мнение эксперта

Узнайте, из-за чего происходит выкидыш и почему в этом нет никакой вины самой женщины. Зарубежный эксперт развенчивает мифы.

К сожалению, не каждую беременность удается выносить. Более того, во многих случаях она прерывается в самом начале по неизвестным причинам. Женщины остро переживают это состояние и часто винят себя, мол, это они сделали что-то не так (съели, выпили, сходили в спортзал, сделали прививку и т. д.).

«Летидор» предлагает познакомиться с мнением зарубежного эксперта на этот счет. Доктор Ялда Афшар, врач Медицинского центра Калифорнийского университета имени Рональда Рейгана, в своей публикации старается успокоить женщин и развенчивает пять распространенных мифов о причинах выкидыша.

Как акушер-гинеколог, чаще всего я уверена, что у меня лучшая работа в мире. Я провожу дни (а также ночи и выходные) с женщинами, помогая одним подарить новую жизнь, а другим — избежать нежелательной беременности при помощи современных средств для контроля над рождаемостью. Но бывают дни, когда моя работа заключается в том, чтобы консультировать пациентов по поводу проблем, связанных с наступлением беременности. И, к сожалению, иногда беседы посвящены выкидышам.

Выкидыши чрезвычайно распространены, о них редко говорят, и в обществе накопилось много ложной информации. Прежде чем я опишу наиболее распространенные мифы, с которыми я сталкиваюсь в процессе работы, давайте узнаем, что же такое выкидыш.

Что такое выкидыш

Выкидыш — это нежизнеспособная беременность в матке, то есть эмбрион или плод, у которого отсутствует сердечный ритм на сроке беременности до 20 недель.

Согласно данным Американского колледжа акушеров-гинекологов, в 10% случаев установленная беременность заканчивается выкидышем. И это не считая тех случаев, когда беременность еще не зафиксирована, что увеличивает цифру до 20-25%.

Но, несмотря на распространенность этой проблемы, многие люди не имеют информации о ней. Исследование, опубликованное в 2015 году, показало, что осведомленность общественности о выкидышах связана с неправильными представлениями. Огромное число людей, 55% опрошенных из 49 штатов США, считают, что выкидыши встречаются редко, то есть менее 5% всех беременностей. Более того, значительная часть респондентов полагает, что именно образ жизни становится причиной выкидышей.

Около половины выкидышей напрямую связаны с хромосомными аномалиями плода.

Хромосомы — составная часть клеток, они содержат генетический материал. Таким образом, у природы есть способ идентифицировать клетки, которые являются аномальными и не могут стать жизнеспособными, это так называемый встроенный «контроль качества». Возраст также может сыграть свою роль.

Этот показатель увеличивается до 20% в возрасте от 35 до 39 лет, до 40% — в возрасте 40 лет и 80% — в 45 лет.

К счастью, большинство хромосомных проблем не наследуется, поэтому первый выкидыш не означает, что за ним сразу последует другой.

Другими распространенными причинами являются плохо диагностируемые и не поддающиеся контролю проблемы со здоровьем, такие как диабет, заболевания щитовидной железы, гипертония, а также аномалии матки. Таким образом, планирование беременности в репродуктивном возрасте и профилактика заболеваний действительно важны.

Теперь, когда мы выяснили, что такое выкидыш и что может его вызвать, давайте рассмотрим распространенные заблуждения.

Миф 1. Скорее всего, я сделала что-то не так, например слишком много тренировалась в спортзале или пила кофе

Вот несколько вещей, которые напрямую не связаны с выкидышами: физические упражнения, использование тампонов, поднятие тяжестей, чувство тревоги, утренняя тошнота, порция чашки кофе в день и работа.

Ученые проводили исследования, чтобы установить, как связано употребление алкоголя и курения с последующим выкидышем. Однако в результате не удалось доказать, что эти вредные привычки являются прямой причиной. Есть некоторые данные, которые указывают на то, что курение или алкоголь повышают риск выкидышей, но их трудно интерпретировать, так как многие факторы смешаны.

Несмотря на то что связь с выкидышем напрямую не доказана, следует избегать как курения, так и алкоголя во время беременности из-за риска неправильного внутриутробного развития плода и негативного влияния на беременность вообще.

Еще один миф в эту же «копилку» — о том, что падение может вызвать выкидыш.

Амниотический пузырь и небольшие размеры плода делают маловероятным критичный исход падения. Однако, если вы упали, будучи беременной на раннем сроке, и началось вагинальное кровотечение, появилась сильная боль в животе, активность ребенка замедлилась или остановилась, немедленно обратитесь к врачу.

Миф 2. Стресс спровоцировал выкидыш

Согласно упомянутому выше исследованию, выяснилось, что 76% респондентов считают стресс причиной выкидыша. В то время как 74% полагают, что даже давний стресс и банальный спор (21%) могут привести к выкидышу.

Будьте уверены: нет абсолютно никаких биологических оснований для любого из этих поводов.

Миф 3. Выкидыш произошел из-за секса

При нормальной беременности оплодотворенная яйцеклетка имплантируется в уплотненную слизистую оболочку матки, называемой эндометрием. Во время полового акта матка непроницаема.

Исследования, изучающие взаимосвязь полового акта и неблагоприятных исходов беременности, не показали никакого влияния на осложнения беременности, включая выкидыш.

Многие женщины в первом триместре говорят, что боятся повредить плод, поэтому не могут целиком отдаваться партнеру (иначе говоря, получать наслаждение) во время полового акта. Это неправильно. Если у вас нет осложнений беременности, при которых врач рекомендовал половой покой, то секс во время беременности следует поощрять.

Миф 4. Использование противозачаточных средств до беременности вызвало выкидыш

Как правило, таблетки для контрацепции блокируют овуляцию, останавливая возможность встречи яйцеклетки со сперматозоидом после секса и предотвращая оплодотворение, которое необходимо для того, чтобы имплантировалась яйцеклетка. Когда вы прекращаете использовать противозачаточные таблетки, возобновляется овуляция.

В некоторых случаях, например с внутриматочной спиралью (которая мешает имплантации в слизистую оболочку матки), вы можете быстро забеременеть, как только перестанете использовать этот способ контрацепции.

Если вы не смогли вовремя принять противозачаточную таблетку, что может привести к незапланированной беременности, или вы недавно прекратили использовать контрацептивы, вы не подвергаетесь повышенному риску выкидыша или возникновению серьезных врожденных дефектов плода. Об этом свидетельствуют крупные исследования в области доказательной медицины.

Миф 5. Вакцинация от гриппа вызвала выкидыш

Вероятно, вы уже находили на просторах интернета информацию о том, что делать прививку от гриппа во время беременности безопасно. Это особенно важно, поскольку беременные женщины подвергаются повышенному риску смерти от гриппа по сравнению с небеременными.

Вакцинация матери является наиболее эффективным способом защиты плода и не подвергает беременность риску.

Рекомендация Американского конгресса акушеров и гинекологов делать всем будущим мамам прививку от гриппа основана на данных, которые отслеживаются Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Министерством здравоохранения и социальных служб США (HHS). Они обнаружили, что вакцина против гриппа (на любом сроке беременности) является безопасным и эффективным способом снижения материнской заболеваемости и смертности, а также защищает плод внутриутробно без риска потери беременности и ребенка после рождения.

Почему существует так много мифов о причинах выкидышей

Мы все любознательные люди, и нам свойственно искать объяснения тому, что находится вне нашего контроля. Даже если ничего не получается сделать для предотвращения последующего выкидыша, 78% людей, которые приняли участие в ранее упомянутом обследовании, хотели знать основную причину выкидыша.

Хорошей новостью является то, что каждая потеря беременности в первом триместре обычно является разовым событием, и при желании женщины впоследствии успешно беременеют.

Повторная потеря беременности происходит редко — оценки показывают, что у менее 5% женщин происходят два выкидыша подряд, и только в 1% случаев так происходит три или более раза подряд.

Выкидыш всегда очень трудно принять, и женщины часто чувствуют себя одинокими и ранимыми после пережитого несчастья. Посоветуйтесь со своим гинекологом по этому поводу. Поддержку и консультацию можно найти на специальных ресурсах в интернете или в медицинских центрах.

И помните: это не ваша вина. Вы ничего не сделали, чтобы спровоцировать выкидыш. Повторите для себя еще раз: вы не виноваты в том, что произошел выкидыш.