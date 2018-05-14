Худеем легко: советы и рекомендации

Милые девушки! Чего только не претерпеваем мы для того, чтобы сохранить свою фигуру идеальной! Ведь говорят: «красота требует жертв! ». И, конечно же, мы находим изнурительные длительные диеты, выбираем голодание, нагружаем себя физическими нагрузками, и, получается, часто доставляем вред нашему телу. Мы без сомнения знаем, что самое важное в привлекательной женщине — это, конечно, здоровье и молодость, которые не сопровождаются лишними килограммами. МедикФорум собрал советы по быстрому избавлению от лишних килограммов.

Что такое грейзинг?

Слово «грейзинг» по выговариванию немного похоже на слово «грызть». Оно пришло из английского языка, «graze» в переводе значит «пастись». В нашем прошлом, оказывается, о таком питании было отлично известно. Но чтобы получать постоянный эффект нужно понимать и умело применять несколько правил. Мы чувствуем желание подкрепиться из-за гормона грелина, который вырабатывает слизистая желудка. Этот гормон недавно открыли японские ученые. Когда желудок постоянно пустует, то этого гормона вырабатывается очень много, и мы готовы съесть целиком кого угодно. Есть выход — кушать меньше, но чаще. Именно об этом и говорили наши врачи в недавнем прошлом, когда взывали нас к дробному питанию. Традиционно предлагают кушать не менее шести раз в день. А для того, чтобы не злоупотреблять пищей и получить желаемый результат к нам на помощь приходит грейзинг. Он учит в нужном режиме кушать в промежутках между основными приемами пищи. Результат получается такой, что желудок меньшее время пустует — и гормона грелина тоже вырабатывается меньшее количество. Вот и выходит, что мы имеем возможность контролировать количество пищи, употребляемой за целый день. Грейзинг приносит ощутимую пользу.

Чем полезно такое питание?

Именно такого вида питание рекомендуется при проблемах с ЖКТ, а снижение веса полезно и для нашего сердца, и для тела в целом. Режим питания выглядит таким: завтрак, перекус, обед, полдник, ужин, перекус перед сном. Второй прием пищи лучше перенести ближе к обеду, чтобы позже не переесть от длительного перерыва между едой. Лучше не использовать овощи и фрукты в чистом виде, а сделать низкокалорийный салатик и съесть его с маленьким кусочком хлеба. Продукты, которые содержат много жира нужно в обязательном порядке исключить. Но, как известно, это условие присутствует в большинстве диет. И, как вы понимаете, зерновые хлебцы, кисломолочное, мюсли и так далее — самое оптимальное для перекуса. И непременное условие — не торопиться есть! Как только почувствуете сытость, сделайте паузу, прислушайтесь к себе, и, возможно, оставьте часть трапезы на последующий перекус. Ранее ученые рассказали, как похудеть, не вставая с кресла.