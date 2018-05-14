Участница марафона впала в кому, выпив слишком много воды

53-летняя женщина, принявшая участие в Лондонском марафоне, впала в кому и едва не умерла. Причиной столь резкого ухудшения здоровья стало употребление слишком большого количества воды во время забега, проходившего в рекордную жару. Все мы знаем о том, как важно пить воду, особенно в жаркую погоду, и особенно при интенсивных физических нагрузках, когда организм теряет значительное количество влаги. Обезвоживание смертельно опасно для всех функций организма, и в первую очередь, для почек. Однако англичанка Йоханна Пакенхэм столкнулась с противоположной опасностью, когда приняла участие в Лондонском марафоне 22 апреля. В этом году он проходил при температуре +23,2С в тени, что стало самым жарким марафоном в истории. Женщина прекрасно знала о том, что ей необходимо восстанавливать водный баланс, но в течение забега она выпила более 10 бутылок с водой.

Это помогло ей нормально финишировать, показав неплохие результаты, однако дома у Йоханны начались судорожные припадки, и ее партнер был вынужден проводить реанимацию до приезда скорой помощи. Впоследствии женщина впала в кому, и обследование показало, что из-за употребления такого огромного количества воды ее уровень натрия в крови упал до аномально низкого показателя, что вызвало расстройство под названием гипонатриемия. Несколько дней врачи сражались за жизнь Йоханны, пока ее состояние не удалось стабилизировать. В настоящее время женщина уже находится дома.

«Мне нравится заниматься бегом, я это делаю на протяжении многих лет, — рассказывает Йоханна. — За свою карьеру я приняла участие в 4 марафонах, хотя этот был первым за последние 15 лет. Я помню, как начала забег, но совершенно не помню, как закончила. Уже тогда мне было плохо. Во время марафона я всё время слышала в голове слова отца о том, что мне необходимо постоянно пить. Однако не содержащая электролитов вода приносит больше вреда, чем пользы. И теперь я усвоила, что может быть слишком много воды, а не только слишком мало». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)