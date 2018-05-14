Ещё
Участница марафона впала в кому, выпив слишком много воды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Участница марафона впала в кому, выпив слишком много воды 

МедикФорум 52 минуты назад
Фото: МедикФорум
53-летняя женщина, принявшая участие в Лондонском марафоне, впала в кому и едва не умерла. Причиной столь резкого ухудшения здоровья стало употребление слишком большого количества воды во время забега, проходившего в рекордную жару. Все мы знаем о том, как важно пить воду, особенно в жаркую погоду, и особенно при интенсивных физических нагрузках, когда организм теряет значительное количество влаги. Обезвоживание смертельно опасно для всех функций организма, и в первую очередь, для почек. Однако англичанка Йоханна Пакенхэм столкнулась с противоположной опасностью, когда приняла участие в Лондонском марафоне 22 апреля. В этом году он проходил при температуре +23,2С в тени, что стало самым жарким марафоном в истории. Женщина прекрасно знала о том, что ей необходимо восстанавливать водный баланс, но в течение забега она выпила более 10 бутылок с водой.
Это помогло ей нормально финишировать, показав неплохие результаты, однако дома у Йоханны начались судорожные припадки, и ее партнер был вынужден проводить реанимацию до приезда скорой помощи. Впоследствии женщина впала в кому, и обследование показало, что из-за употребления такого огромного количества воды ее уровень натрия в крови упал до аномально низкого показателя, что вызвало расстройство под названием гипонатриемия. Несколько дней врачи сражались за жизнь Йоханны, пока ее состояние не удалось стабилизировать. В настоящее время женщина уже находится дома.
«Мне нравится заниматься бегом, я это делаю на протяжении многих лет, — рассказывает Йоханна. — За свою карьеру я приняла участие в 4 марафонах, хотя этот был первым за последние 15 лет. Я помню, как начала забег, но совершенно не помню, как закончила. Уже тогда мне было плохо. Во время марафона я всё время слышала в голове слова отца о том, что мне необходимо постоянно пить. Однако не содержащая электролитов вода приносит больше вреда, чем пользы. И теперь я усвоила, что может быть слишком много воды, а не только слишком мало». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
МедикФорум: последние новости
Ученые назвали главную опасность бюстгальтера 5 заблуждений о правильном питании Ради похудения людям нельзя принимать пищу после 15:00
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобода продемонстрировала налитую грудь10
«Переплюнула Аллу»: София Ротару поразила поклонников65
Страшнее и страшнее: звезды, которые уродуют себя18
Узнайте, насколько вы плохой человек2
Гагарина показала фото топлес
Видео
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
04:34
Узнайте, насколько вы плохой человек
Психология
03:26
Проверьте уровень интеллекта по-быстрому
Психология
02:28
Фотомодели, которые раньше были мужчинами
Красота
05:45
Зрители в шоке: британка живет с 4 мужчинами сразу
Любовь
10:00
Обратная сторона фотографий фитнес-моделей
Красота
07:05
Эти продукты нужно срочно выбросить
Еда
06:55
Певицы и актрисы скрывают кошмарную суть
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение