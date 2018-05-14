12 трендов здорового образа жизни, популярных в 2018 году

Одна из причин, почему так сложно начать вести здоровый образ жизни — в нем слишком много тенденций и направлений. Сегодня все делятся целебными свойствами голодания и питаются солнцем, завтра убеждают в необходимости интуитивного питания, а через неделю ты узнаешь, что достаточно есть только один секретный продукт в день, и станешь самым здоровым и счастливым человеком в обозримой вселенной. Думаю, секрет в том, чтобы найти среди этого разнообразия то, что подходит именно тебе и выработать свой рецепт вечной молодости и красоты. Я собрала основные тренды здорового образа жизни. Соблюдать их все не обязательно, но быть в курсе однозначно стоит.

Фитнес

1. Танцы

Заниматься спортом легко и непринужденно — это ли не мечта. Многие фитнес-программы состоят не только из физических нагрузок, но и из развлечений, например, танцев. Зумба, латино, танец живота, Pole dance — отличные способы получить кардио и силовые упражнения вместе с зажигательным настроением. Такую тренировку ты наверняка не бросишь, ведь приходишь не только за красивым телом, но и за эмоциями.

2. Кикбоксинг

Не самый новый вид спорта, но все больше студий создают классы кикбоксинга для групповых упражнений. Это один из вариантов интенсивной интервальной тренировки. Кикбоксинг эффективен, так как сочетает кардио и силовые нагрузки. Кроме того, этот спорт задействует не только мышцы, но и ум.

3. Табата

Табата обрела поклонников по всему миру. Основное преимущество такой тренировки — минимальные затраты по времени. На занятия нужно тратить всего 4 минуты в день. При этом, по словам адептов этого вида упражнений, они не менее эффективно помогают бороться с лишним весом, чем другие виды спорта. Суть табаты в жестком чередовании активности и отдыха: 20 секунд тренировка, 10 — передышка, и так восемь подходов. Для табаты подходят самые обычные упражнения: отжимания, приседания, прыжки. Главное — строго соблюдать интервалы и задействовать как можно больше групп мышц.

4. Ретро-спортивные костюмы

В этом году спортивная мода, как и вся остальная, устремлена в прошлое, а именно — в яркие и безумные 90-е. Гетры, куртки-бомберы, спортивные брюки с лампасами по бокам. Все это в самых странных и оригинальных расцветках. Не стоит забывать, что теперь это одежда не только для спортзалов — спорт-шик по-прежнему позволяет сочетать несочетаемое, выглядеть дерзко и чувствовать себя комфортно.

Питание

5. Периодическое голодание

Во время этой диеты человек потребляет суточную норму продуктов во время «пищевого окна». Всю остальную часть дня разрешена только вода. «Пищевое окно» устанавливается индивидуально и обычно составляет не больше 8 часов. Остальных 16 часов голодания достаточно, чтобы запустить процесс сжигания жира в организме. Ночной сон — тоже «пищевое окно». Чтобы придерживаться периодического голодания, достаточно передвинуть ужин на более раннее время.

6. Кетогенное питание

Его преимущество не только в снижении веса. Кетогенное питание полезно для мозга, оно помогает управлять аппетитом и снижает риск развития сахарного диабета. Это низкоуглеводная диета, в ней много жиров и умеренное количество белков. Вместо углеводов организму приходится искать альтернативные источники топлива, а именно кетоны — их вырабатывает печень при переработке жировых отложений. Подробнее о пользе кетогенного питания мы тебе уже рассказывали.

7. Орех пили

Этот продукт не очень известен в России, но для диетологов сегодня это фаворит среди орехов. Он содержит все необходимые аминокислоты и много магния. Масло ореха пили богато полезными кислотами Омега-7 и Омега-9. Кроме того, ученые подтвердили, что регулярное потребление пили в несколько раз уменьшает риск развития рака молочной железы. Растет этот орех на Филиппинах и экспортируется в сушеном виде.

8. Каннабидиол

Это соединение содержится в каннабисе, но не обладает наркотическими свойствами. Каннабидиол еще изучается, однако уже доказано его обезболивающее, антиоксидантное, противосудорожное и иммуностимулирующее действие. Бьюти-индустрия быстро подхватила конопляный тренд — каннабидиол добавляют в бальзамы для тела, кремы для рук, лубриканты, тушь для ресниц и куда угодно. В России все эти средства, разумеется, недоступны, поэтому, будешь в Калифорнии, Вашингтоне, Колорадо или Орегоне — испытай чудодейственные свойства каннабиноидов. Никакого психотропного эффекта не будет, даже не мечтай.

Холистическое лечение

Это направление альтернативной медицины основано на том, что нужно лечить не конкретное заболевание, а весь организм в целом. Холистическое лечение не обязательно предполагает нетрадиционные методы. Это может быть обычная терапия, но комплексная, с учетом всех особенностей физиологии и психики человека.

9. Иглоукалывание

Все больше людей обращаются за лечением к рефлексотерапевтам — специалистам, которые занимаются точечным воздействием на участки организма, например, иглоукалыванием. Эту процедуру используют для немедикаметозного лечения практически любых заболеваний: от бессонницы до аутоиммунных.

10. Баночный массаж лица

Баночный массаж популярен среди спортсменов как средство для избавления от боли в мышцах. Одна из современных тенденций — баночный массаж лица. Он не оставляет синяков и следов. Небольшая чашка создает вакуум и аккуратно приподнимает лицевую ткань. Это улучшает кровообращение, подтягивает кожу, делает ее эластичной и разглаживает мелкие морщины. Процедура доступна в любом салоне, кроме того, такую технику вполне можно освоить дома. Главное здесь — регулярность, эффект дает только курс массажа.

11. Гуа ша Еще одна техника массажа лица, основанная на древних восточных практиках. Она выполняется с помощью скребков или пластинок. Специалист воздействует на определенные рефлексогенные зоны на лице и теле. Особенность китайского массажа Гуа ша в том, что он помогает устранить внутренние нарушения в организме, то есть не только следствие, но и причину болезни.

12. Нефритовый роллер

Для домашних массажных процедур широко используется нефритовый роллер для лица. Этот камень известен лечебным действием. Такой массаж улучшает кровообращение, повышает эластичность кожи, выводит токсины. При регулярном использовании результат станет заметен довольно быстро: выравнивается цвет кожи, проходит отечность под глазами, подтягиваются черты лица. Процедура очень простая. Перед использованием роллер рекомендуют класть в холодильник.