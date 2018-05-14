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Грудному вскармливанию девочек будут обучать в школе
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Грудному вскармливанию девочек будут обучать в школе 

МедикФорум 53 минуты назад
Фото: МедикФорум
Девочек необходимо обучать грудному вскармливанию ещё в школе, как полагают врачи. Только это может изменить ситуацию, при которой молодые мамы всё чаще прибегают к молочным смесям.
Бесчисленное количество исследований показывало, какую огромную пользу грудное вскармливание приносит здоровью ребенка и его матери. Однако статистика утверждает, что большое число молодых мам всё ещё отказываются от грудного вскармливания из эстетических причин, либо завершают его слишком рано — через один-два месяца, переключая малыша на молочные смеси. Всемирная организация здравоохранения призывает кормить грудью малышей эксклюзивно до 6 месяцев, а во многих странах эту рекомендацию продлевают до года. В Великобритании один из самых низких уровней грудного вскармливания в мире (81%), и местные медики пытаются исправить эту ситуацию.
По их мнению, одним из подобных шагов может быть введение уроков грудного вскармливания среди девочек в школах. Именно такой совет дали эксперты Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. По их словам, школьницы таким образом будут усваивать информацию о том, что грудное вскармливание является абсолютно натуральным процессом, а грудное молоко — лучшим источником питательных веществ для малышей.
Не так давно ЮНИСЕФ провел исследование распространенности грудного вскармливания в 123 странах, которое показало, что почти 8 млн малышей в мире не получают ежегодно грудного молока. Самый низкий уровень грудного вскармливания был зафиксирован в Ирландии, и здесь он составляет всего 55%. В противоположность этому, в Шри-Ланке он достигает 99,4%. В Испании этот уровень составляет 77%, в США — 74,4%, а во Франции — 63%. Россия по этому показателю входит в первую тридцатку наименее благополучных стран.
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