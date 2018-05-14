Грудному вскармливанию девочек будут обучать в школе

Девочек необходимо обучать грудному вскармливанию ещё в школе, как полагают врачи. Только это может изменить ситуацию, при которой молодые мамы всё чаще прибегают к молочным смесям.

Бесчисленное количество исследований показывало, какую огромную пользу грудное вскармливание приносит здоровью ребенка и его матери. Однако статистика утверждает, что большое число молодых мам всё ещё отказываются от грудного вскармливания из эстетических причин, либо завершают его слишком рано — через один-два месяца, переключая малыша на молочные смеси. Всемирная организация здравоохранения призывает кормить грудью малышей эксклюзивно до 6 месяцев, а во многих странах эту рекомендацию продлевают до года. В Великобритании один из самых низких уровней грудного вскармливания в мире (81%), и местные медики пытаются исправить эту ситуацию.

По их мнению, одним из подобных шагов может быть введение уроков грудного вскармливания среди девочек в школах. Именно такой совет дали эксперты Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья. По их словам, школьницы таким образом будут усваивать информацию о том, что грудное вскармливание является абсолютно натуральным процессом, а грудное молоко — лучшим источником питательных веществ для малышей.