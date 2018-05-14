3 основных мифа о влиянии спорта на кожу

Нельзя отрицать того, что хорошая и правильная силовая тренировка никому не повредит. Ваше сердце стучит, вы глубоко вдыхаете, ваши мышцы разогреты, вы раскраснелись от упражнений, на лбу выступили капельки пота. Хорошо: для тела упражнения полезны, но не вредит ли пот коже во время это самой тренировки в долгосрочной перспективе? И есть ли какие-то потенциальные недостатки того, что вы потеете в синтетической одежде?

Пришло время положить конец путанице, и прояснить, наконец, влияют ли физические упражнения на состояние нашей кожи. Что же нужно знать для того, чтобы кожа оставалась чистой и подтянутой после спортзала?

Давайте рассмотрим самые распространенные мифы о влиянии спорта на кожу вместе с дерматологом и фитнес-тренером.

Миф №1: Не всем типам кожи подходят силовые упражнения.

«Польза упражнений универсальна, даже если мы работает в другом темпе или порядке выполнения», — говорит Надежда, сертифицированный инструктор по фитнесу и персональный тренер. «В целом, все упражнения благоприятно влияют на здоровье кожи. Повышение циркуляции приводит к окислению крови внутри организма, питанию и регенерации клеток кожи».

Повышение циркуляции дает видимые результаты уже спустя несколько минут занятий, доказательство тому — розовые щечки, кожа и испарина. Хотя этот эффект длится только несколько часов после тренировки, в долгосрочной перспективе есть много преимуществ упражнений.

«Исследования показывают, что тренировки заставляют вашу кожу выглядеть моложе», — говорит Елена, сертифицированный врач-дерматолог. «Причина в том, что занятия спортом стимулируют вещества, называемые миокинами, в частности ИЛ-15. Это увеличивает толщину более глубоких слоев кожи и уменьшает толщину наружных слоев кожи. По мере того, как мы стареем, наша кожа, естественно, теряет верхний слой жира прямо под кожей, который делает нашу кожу упругой, но с тщательно проработанной программой упражнений вы можете нарастить мышечную массу, для создания эффекта объема». Особенно это актуально для ягодичной зоны.

В идеале вы должны заниматься от трех до шести раз в неделю в течение 45 минут. Удостоверьтесь, что вы пьете много воды до, во время и после тренировки.

Миф № 2: Регулярные упражнения помогают нам избавиться от вредных токсинов

Это верно, но не совсем. «Пот — это 99% воды, — говорит Елена. „Есть некоторые исследования, которые показывают, что в некоторых случаях в поте могут быть токсичные материалы (химические вещества, такие как бисфенол A (BPA) и некоторые тяжелые металлы) В принципе, это скорее исключение, чем правило. Все-таки в основном пот — это только вода, выводимая из организма“.

Кроме того, потливость действительно влияет на образование акне. Чрезмерное потоотделение может заставить вашу кожу чувствовать себя в состоянии стресса, особенно если у человека есть склонность к прыщам. Не забывайте, что дерматологи не рекомендуют нанесение даже bb-крема перед походом в зал. Также не рекомендовано пользоваться кремами для тела, которые образуют пленку на теле, чтобы избежать фолликулита. Мы рекомендуем умывать лицо до и после спортзала легкой пенкой, которая не травмировала бы кожу, но и смывала остатки пота с лица. После душа лучше использовать питательные кремы для всего тела.

Во время тренировки, пока вы потеете, бактерии накапливаются и остаются на коже, поэтому как можно скорее примите душ и переоденьтесь после, позвольте вашей коже высохнуть и выдохнуть. В противном случае, может развиться дерматит и кожная сыпь.

Миф № 3: Некоторые тренировки больше улучшают кожу, а некоторые меньше

»Любые упражнения улучшат вашу кожу» — говорит Надежда. «Все упражнения увеличивают кровоток, который помогает питать клетки кожи. Просто выберите то, что вам нравится. И наслаждайтесь процессом.

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