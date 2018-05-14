Здоровое питание защитило женщин от потери слуха

Американские ученые выяснили, что особенности рациона влияют на риск приобретенных нарушений слуха. Исследование с участием более 70 тысяч женщин показало: у тех, кто придерживался диеты с большим содержанием овощей, фруктов и бобовых, значительно реже развивались тугоухость и глухота. Работа опубликована в журнале Journal of Nutrition.

Особенности питания важны для профилактики многих заболеваний. Например, диета DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), эффективная при гипертонии, снижает и вероятность развития депрессии, а средиземноморская диета уменьшает риск развития эстроген-независимых опухолей молочной железы.

Авторы новой работы использовали данные долгосрочного исследования Nurses' Health Study II, которое длилось с 1991 по 2013 год. В опросах, посвященных особенностям рациона, участвовали 70 966 женщин, они заполняли анкеты каждые четыре года. Ученые выявили тех, кто последовательно придерживался типа питания, близкого к одной из трех популярных «здоровых» диет: средиземноморской диеты AMED (Alternate Mediterranean diet), питания для профилактики гипертонии DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) и рациона AHEI-2010 (Alternative Healthy Eating Index-2010), составленного с учетом влияния определенных продуктов на риск развития хронических заболеваний.

Диета DASH / ©National Heart

У тех женщин, чей рацион был близок к средиземноморской диете или DASH, риск развития средних либо тяжелых форм приобретенных нарушений слуха оказался в среднем на 30% ниже. Ученые дополнительно исследовали группу из 33 102 участниц опросов, которые предоставили подробные данные о состоянии своего слуха. В этой группе эффективными оказались все три «здоровые» диеты.

Все подобные рационы включают большое количество овощей и фруктов, бобовые, цельнозерновые продукты и орехи. Приверженцы этих диет редко едят красное мясо, предпочитая ему курицу или рыбу. При средиземноморском типе питания допустимо умеренное употребление вина.

Ранее ученые выяснили, что средиземноморская диета может замедлять снижение когнитивных функций.