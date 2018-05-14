Союз потребителей: Покупателей в магазине нужно сориентировать

Председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил на пресс-конференции в НСН, что потребителя необходимо ориентировать в продуктах, которые представлены в магазинах. Однако предложил обозначать рекомендации по полезности товаров не для всех граждан, а для страдающих определенными заболеваниями.

«Потребители действительно нуждаются в рекомендациях. Большинство верит, что инстинкт нам подсказывает, что нам нужно съесть. Но этот прицел нам сбили продукцией, в которой содержится избыточное количество соли, жиров. Это вредно, но вкусно. С этим надо бороться. Но все зависит от количества: съел ты гамбургер раз в неделю или раз в день. Но все индивидуально. В маркировке необходимо обозначить, людям с какими заболеваниями что-то полезно или вредно. Возможно, для этого в магазинах необходимо выделить отдельные секции», — считает Шелищ.