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Союз потребителей: Покупателей в магазине нужно сориентировать
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Союз потребителей: Покупателей в магазине нужно сориентировать 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ заявил на пресс-конференции в НСН, что потребителя необходимо ориентировать в продуктах, которые представлены в магазинах. Однако предложил обозначать рекомендации по полезности товаров не для всех граждан, а для страдающих определенными заболеваниями.
«Потребители действительно нуждаются в рекомендациях. Большинство верит, что инстинкт нам подсказывает, что нам нужно съесть. Но этот прицел нам сбили продукцией, в которой содержится избыточное количество соли, жиров. Это вредно, но вкусно. С этим надо бороться. Но все зависит от количества: съел ты гамбургер раз в неделю или раз в день. Но все индивидуально. В маркировке необходимо обозначить, людям с какими заболеваниями что-то полезно или вредно. Возможно, для этого в магазинах необходимо выделить отдельные секции», — считает Шелищ.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что реализация пилотного проекта «Светофор» может начаться уже в начале лета 2018 года. Трехцветная маркировка продуктов питания разделит их на три группы по полезным свойствам. Это поможет покупателям делать осознанный выбор.
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