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Рассказали, как засыпать за 5 минут
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Рассказали, как засыпать за 5 минут 

Рамблер 52 минуты назад
Треть жизни человек проводит во сне. От того, насколько хорошо и долго мы спим, зависит самочувствие и настроение. Но уснуть моментально и проснуться полноценно отдохнувшим редко когда удаётся. Если долго ворочаться перед сном, анализировать случившиеся днём события, переживать, то наутро можно проснуться разбитым. Но эти советы помогут вам научиться быстро засыпать, и тогда будильник больше не будет вас расстраивать.
1. Определите, сколько нужно спать именно вам. Усреднённое время — 8 часов, но кому-то нужно для ночного отдыха больше, а кому-то меньше.
2. Выключите свет. В темноте расслабиться проще, сонливость нападёт на вас гораздо быстрее.
3. Уберите из спальни телевизор и компьютер. Засиживаясь за гаджетами, вы нарушаете естественный ритм жизни, что приводит к проблемам со сном.
4. Перед сном примите тёплую ванну или душ. Повышение температуры кожи способствует возникновению сонливости.
5. Непосредственно перед отходом ко сну на нагружайтесь физически. От полученной нагрузки устаёт тело, но не мозг. Перевозбуждение мозга отдалит отход ко сну.
Женский форум
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