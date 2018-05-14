5 упражнений в гифках, которые помогут выпустить пар, когда вы на грани

Температура в воображаемом котле растет пропорционально отрицательным эмоциям состоянию «я больше не могу». И вот однажды человек доходит до точки кипения, и тогда остается два варианта.

Первый — это бунт (беспощадный, но бессмысленный). Неконтролируемый фонтан эмоций, сметающий все на своем пути. Спасайся, кто может, ведь этот взрыв оставляет после себя огромную дыру в не только в вас самих, но и в окружающих. Он рушит отношения и несет последствия в виде опустошения и апатии.

Вариант второй — это подавление. Стиснув зубы, терпеть напряжение, загонять обиды и стресс глубоко внутрь. Такой сценарий намного безопаснее для окружающих, но не для самого человека — болезни, развивающиеся на фоне непрожитых эмоций обеспечены.

И что же делать? Ответ прост, как все гениальное — «выпускайте пар» в запланированное для этого время или спонтанно, прямо в эпицентре событий. Вперед! Фитнес-эксперт Анастасия Rakamakafit подготовила для вас (и для нас) комплекс упражнений, которые помогут «отвести душу» без потерь для себя и окружающих.

Джампинг Джек с резиновым амортизатором

Ритмичные прыжки на месте не менее эффективны, чем бег! Упражнение сочетает кардио и силовую нагрузку. Требует неслабых физических затрат организма и хорошо прорабатывает мышцы бедер, ног и живота. А благодаря использованию амортизаторов руки и плечи получают дополнительную нагрузку.

Ягодичный мост с разводкой бедер

Одно из лучших упражнений для упругой попы. Уже само по себе отлично включает в работу ягодицы, а дополнительное сопротивление амортизатора заставляет мышцы просто гореть!

Разведение рук с эспандером

Вариант для тех, кто хочет качественно проработать мышцы груди, плеч и спины в одном упражнении. Тот самый случай, когда со стороны все выглядит легко, но уже на пятом повторении — язык на плечо.

Сгибание рук на бицепс

Нескучный вариант всем известного упражнения с гантелями. Вы удивитесь, насколько сложнее выполнять такие сгибания рук с резинкой! Но красивый рельеф подтянутых рук не заставит себя долго ждать!

Зашагивание на платформу с отведением бедра назад

Секретный ингредиент приготовления аппетитной попы и стройных ног. Огневое упражнение, позволяющее быстро нагрузить и утомить целевые мышцы передней и задней поверхности бедер, ягодиц и икр.

Подъем ноги вверх из положения планки. Упражнение прорабатывает мышцы всего тела и прошибает до седьмого пота. Вариант для тех, кому скучно стоять в обычной планке и хочется новых ощущений.