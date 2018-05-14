Похудение по типу фигуры

Девушки с разным типом фигуры накапливают лишние килограммы в разных местах. Для каждого из типов фигуры предусмотрены особенности в похудении — предпочтительные и нежелательные продукты, виды физических нагрузок.

Фигура — банан

Представительницы фигуры банан обладают довольно высоким ростом, выше среднего, они часто имеют небольшую сутулость. Фигура не имеет выразительных очертаний, как правило, объемы талии, бедер и плеч практически одинаковые. Девушки с фигурой, похожей на банан, страдают от лишних килограммов в зоне бедер и живота, на руках и ногах жировые отложения появляются.

Для избавления от подкожного жира на животе и бедрах нужно снижать количество жиров в питании, после этого похудение будет идти достаточно быстро. Лучшие физические нагрузки для девушек с фигурой банан — это пешие прогулки, бег трусцой, а также упражнения на бедра и пресс — скручивания, приседания и выпады в разных вариациях.

Фигура — яблоко

Девушки-яблоки отличаются широкими плечами, они заметно шире, чем бедра, из-за этого верхняя половина тела смотрится более массивной, чем нижняя. Ноги и бедра никогда не становятся местом локализации жировых отложений, лишний вес проявляется только в области живота.

Представительницы фигуры яблоко редко сталкиваются с необходимостью похудения, но они часто нуждаются в уменьшении объемов живота и талии.

Для избавления от жира на животе нужно ограничить поступление углеводов, возможно использование кратковременных низкоуглеводных диет.

Также яблокам нужно поработать над силуэтом ягодиц и бедер, чтобы сделать фигуру более пропорциональной.

Фигура — груша

В противовес яблоку у груши нижняя часть фигуры более массивна, чем верхняя, бедра заметно шире, чем плечи. Самой проблемной и чаще всего единственной локализацией лишнего жира является талия и область ниже талии.

Для приведения в порядок талии нужно пересмотреть углеводную составляющую своего питания. Кому-то хватает отказа от сладкого, кому-то потребуется безуглеводная диета, зависит от количества лишнего веса. Особенно важно не употреблять сладкое на ночь, искушение будет очень высоким, так как телосложение в виде груши обусловлено высокой выработкой гормона эстрогена. Этот же гормон вызывает желание поесть сладостей в вечернее и ночное время.

Фигура — песочные часы

Самая гармоничная и красивая из всех типов фигур, и песочных часов объемы плеч и бедер будут приблизительно равными, а между бедрами и талией будет красивый выраженный изгиб. Но когда девушки такого типа набирают лишние килограммы, избавиться от них никогда не бывает просто, так как подкожный жир распределяется по всему телу.

Девушки с фигурой, похожей на песочные часы, очень сложно поддаются диетам, поэтому для похудения необходимо исключить и жиры и углеводы. В качестве физической нагрузки лучше всего выбрать плавание, такие нагрузки не приводят к появлению избыточного количества мышечной массы, но при этом позволяют тратить много калорий, приводят в порядок все тело, улучшают состояние брюшного пресса.

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