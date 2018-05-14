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Три ошибки в погоне за стройностью осам на зависть
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Три ошибки в погоне за стройностью осам на зависть 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Вместо того чтобы нежиться в постели — марш в спортзал или на пробежку! На самом деле: если вы хотите похудеть, крайне важно выспаться (это вообще очень важно для людей, но сбросить вес без нормализации сна практически нереально). Только когда вы спите достаточно, у вас вырабатывается нужное количество соматотропного гормона и сжигается больше энергии. Кроме того, невыспавшиеся люди — это доказано — страдают от зверского аппетита, поглощают слишком много пищи. А значит, набирают вес. Что делать: спать как минимум семь часов. А время для спортзала выкраивать за счет других сфер жизни. От жирного и сладкого толстеют, а я буду налегать на белок — и талия станет осиной. На самом деле: неконтролируемое поглощение белка приводит к тому, что неизрасходованные на строительство мышц молекулы белка преобразуются в жир и преспокойно откладываются на боках, как если бы вы поглощали булки. Что делать: чтобы похудеть, сбалансированное питание нужно сочетать с физическими нагрузками. Начать можно хотя бы с получаса интенсивной быстрой ходьбы 5 дней в неделю. Хочешь быть как тростинка — в любую свободную минуту качай пресс. На самом деле: когда мы делаем упражнения для пресса, укрепляются и наращиваются и боковые мышцы живота. Жир с талии так действительно убрать можно. Но объемы не уменьшатся. Более того, сгладится разница объемов груди — талии — бедер, так милые сердцу многих «песочные часы». Что делать: мера нужна во всем — в том числе и в физических нагрузках.
«Жить здорово!» По будням/9.50, Первый
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