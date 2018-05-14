Почему лучше спать голой

Всего лишь 10% современных граждан предпочитают спать голышом, когда ученые утверждают, что такой сон намного полезнее отдыха в пижаме. После регулярного сна без одежды человек гарантированно почувствует положительные изменения в работе своего организма.

Бессонница

Когда человеку жарко или душно ему очень сложно уснуть, поэтому сон в пижаме становится беспокойным именно из-за наличия одежды. Если спать голышом, тело сможет снизить температуру до необходимой, что способствует быстрому засыпанию и крепкому сну.

Калории и стресс

Во время сна без одежды тело человека получает охлаждение естественным путем, что способствует замедлению процесса выработки гормона кортизола, обычно отвечающего за стресс. Последний влияет на отложение жировых запасов, а само содержание кортизола в крови в утреннее время способно повышать аппетит.

Кожа

На протяжение дня кожа человека соприкасается с одеждой, что ведет к накоплению отмерших клеток, пота, косметических средств и бактерий. В таком случае кожным покровам также недостает проветривания, а еще они подвергаются регулярному трению и стеснению. Отсутствие пижамы на время сна помогает предотвратить возникновение опрелостей, экземы, микоза и повышенной влажности ног, половых органов и подмышек.

Молодость

Омоложению организма способствуют гормоны роста и мелатонин, которые вырабатываются в том числе благодаря сну в комфортных условиях. Крепкий сон без раздражителей помогает высвободить большее число полезных гормонов, а сделать его таким можно именно благодаря отсутствию одежды.

Кровоснабжение

Тесная одежда или формирование складок на ткани часто мешает правильной циркуляции крови по организму. Отсутствие одежды ночью способствует доступу крови к каждому органу тела, что обеспечивает клетки необходимым кислородом. Такое решение особенно полезно для здоровья конечностей, артерий, сердца и мышц.

Самооценка

Если человек принимает свое тело в обнаженном виде, его самооценка повышается, что гарантирует успех в общении с людьми и любых начинаниях. Согласно статистике, люди, которые предпочитают сон голышом, более уверенны в себе и свободны, а также чувствуют себя более привлекательными и счастливыми.

Иммунитет

Благодаря тому, что без одежды во время сна человек избавляется от стресса, нормализуется температура тела и устанавливается бесперебойное кровоснабжение, его иммунитет укрепляется. Также такой сон нормализует кровяное давление, закаляет кожу и улучшает обмен веществ.