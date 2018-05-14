Летом в России может появиться маркировка продуктов питания по их «вредности»

«Система „Светофор“ — предупредительная, она призвана информировать потребителя, упрощать, делать доступной информацию о тех нутриентах, которые содержатся в продуктах. Проект вызвал много полярных мнений. Мы опирались на опыт, который имеется в мире и уже активно применяется. Такие системы внедрили многие страны мира, в том числе Латинская Америка и Европа. В первую очередь проект должен быть добровольным: производители должны совершить социально ответственный шаг по отношению к потребителям и государству», — сказала она.

Однако, по мнению исполнительного директора ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова , производителям необходимо дать право маркировать зеленым только сбалансированные продукты.

«Если мы хотим задавать тон здорового продукта, то давайте маркировать только те продукты, которые по белково-углеводно-жировому составу соответствуют нормам диетологов. Пусть это будет в продукции предприятия из 100 продуктов лишь один. Но тот, кто заботится о своем здоровье, будет искать именно его», — считает исполнительный директор «Руспродсоюза».

В свою очередь председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ уверен, что потребителя все же необходимо ориентировать в продуктах, которые представлены в магазинах. Однако предложил обозначать рекомендации по полезности товаров не для всех граждан, а для страдающих определенными заболеваниями.

«Потребители действительно нуждаются в рекомендациях. Большинство верит, что инстинкт нам подсказывает, что нам нужно съесть. Но этот прицел нам сбили продукцией, в которой содержится избыточное количество соли, жиров. Это вредно, но вкусно. С этим надо бороться. Но все зависит от количества: съел ты гамбургер раз в неделю или раз в день. Но все индивидуально. В маркировке необходимо обозначить, людям с какими заболеваниями что-то полезно или вредно. Возможно, для этого в магазинах необходимо выделить отдельные секции», — считает Шелищ.