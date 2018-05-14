Летом в России может появиться маркировка продуктов питания по их «вредности» 

«Система „Светофор“ — предупредительная, она призвана информировать потребителя, упрощать, делать доступной информацию о тех нутриентах, которые содержатся в продуктах. Проект вызвал много полярных мнений. Мы опирались на опыт, который имеется в мире и уже активно применяется. Такие системы внедрили многие страны мира, в том числе Латинская Америка и Европа. В первую очередь проект должен быть добровольным: производители должны совершить социально ответственный шаг по отношению к потребителям и государству», — сказала она.
Однако, по мнению исполнительного директора ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, производителям необходимо дать право маркировать зеленым только сбалансированные продукты.
«Если мы хотим задавать тон здорового продукта, то давайте маркировать только те продукты, которые по белково-углеводно-жировому составу соответствуют нормам диетологов. Пусть это будет в продукции предприятия из 100 продуктов лишь один. Но тот, кто заботится о своем здоровье, будет искать именно его», — считает исполнительный директор «Руспродсоюза».
В свою очередь председатель Союза потребителей РФ Пётр Шелищ уверен, что потребителя все же необходимо ориентировать в продуктах, которые представлены в магазинах. Однако предложил обозначать рекомендации по полезности товаров не для всех граждан, а для страдающих определенными заболеваниями.
«Потребители действительно нуждаются в рекомендациях. Большинство верит, что инстинкт нам подсказывает, что нам нужно съесть. Но этот прицел нам сбили продукцией, в которой содержится избыточное количество соли, жиров. Это вредно, но вкусно. С этим надо бороться. Но все зависит от количества: съел ты гамбургер раз в неделю или раз в день. Но все индивидуально. В маркировке необходимо обозначить, людям с какими заболеваниями что-то полезно или вредно. Возможно, для этого в магазинах необходимо выделить отдельные секции», — считает Шелищ.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Роспотребнадзор заявил, что реализация пилотного проекта «Светофор» может начаться уже в начале лета 2018 года. Трехцветная маркировка продуктов питания разделит их на три группы по полезным свойствам. Проект «Светофор» предполагает цветовую индикацию продуктов питания с указанием содержания в них соли, сахара, жирных кислот. Это поможет покупателям делать осознанный выбор.