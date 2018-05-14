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Разоблачен один из главных мифов о сексе
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Разоблачен один из главных мифов о сексе 

МедикФорум 1 час назад
Фото: МедикФорум
Вы тоже думаете, что секс сжигает калории и помогает худеть не хуже спорта? Поверьте, это не так. Канадские исследователи опровергли весьма популярное мнение о пользе секса для снижения веса. Принято считать, что интимная близость способствует сжиганию калорий, причем так, словно человек занимается пробежкой. Ученые отметили, что подобное представление о сексе не соответствует действительности, пишет VistaNews. Если даже сексуальная активность и помогает организму быстрее утилизировать калории, сравнения со спортом она все равно не выдерживает.
«Занятие сексом не заменит спорт. Средняя продолжительность полового акта составляет от 6 до 10 минут, а для достижения эффекта похудения нужно заниматься спортом более 2 часов в неделю», — мотивировали свое решение специалисты.
Что касается жиросжигающей способности секса, то ученые подсчитали: количество сгорающих во время интимного процесса калорий не слишком значительно, у женщин это примерно 69 калорий, у мужчин — до 100 калорий. В одном гамбургере калорий содержится значительно больше. Ранее МедикФорум писал о том, что ученые пришли к неожиданному заключению: они установили, что регулярный секс отнюдь не делает супругов счастливее, вопреки известному мнению на этот счет.
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