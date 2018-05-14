Операция анти-прыщ: 30 главных правил для проблемной кожи

Какие компоненты искать в кремах для проблемной кожи? Почему при обострении акне не стоит сразу делать чистку лица и как очищать кожу с высыпаниями? Врачи дерматокосметологи объясняют, как ухаживать за проблемной кожей и от каких продуктов отказаться, если у вас акне.

1. Не пересушивайте кожу и не прижигайте высыпания

Александра Гонт, врач дерматолог-косметолог, основатель Центра инновационных технологий омоложения «Моя эстетика Dr.Gont»:

«Когда у девушек появляются возрастные высыпания, они начинают усиленно их прижигать. В ход идут любые спиртовые лосьоны и гели, и начинается тотальное обезвоживание кожи. А обезвоженная кожа приравнивается к чувствительной и бурно реагирует на все: воду, смену крема, самолеты, погоду. В таких случаях нередко возникает кожная аллергия, высыпаний становится еще больше, а возрастные изменения развиваются еще быстрее.

Спиртовые косметические средства можно использовать только локально на прыщик, если он один, но никак не на весь подбородок, лоб и щеки!»

2. Используйте дневные кремы с матирующими и противовоспалительными компонентами.

Ольга Гуркина, Главный врач клиники Lasmed, дерматолог, лазеротерапевт, трихолог:

«Кофеин сужает поры и снимает покраснения. Ниацинамид (водорастворимый витамин B3) стимулирует микроциркуляцию и обновляет кожу. Кремний регулирует активность сальных желез и матирует кожу естественным образом.

Рекомендую дневной матирующий крем для жирной кожи Ultra Protective Daily Moisturiser SPF 30+ Mattifying от Ultraceuticals. В нем много растительных компонентов, включая кремний. Быстро впитывается и оставляет ощущение свежести.

Еще одно эффективное средство — крем-гель с ниацинамидом Effalcar Duo+ от La Roche-Posay. Снимает зуд, блокирует бактерии на поверхности кожи и обладает противовоспалительным эффектом. Линолиевая кислота препятствует утолщению стенок сально-волосяного фолликула».

3. Используйте ночные кремы с витамином B3 Наталья Беглярова, врач-биохимик, генетик, эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

«Главная задача витамина В3 — восстановить барьерные функции кожи. Компонент способствует обновлению клеток, повышает тонус и упругость, а также имеет ярко-выраженное противовоспалительное действие (к слову, воспаление может приводить к снижению синтеза коллагена). Ниацинамин — антиоксидант, который борется со свободными радикалами, одной из причин преждевременного старения. Он позволяет смягчить кожу, нейтрализовать покраснения, эффективен в борьбе с акне и прочими высыпаниями».

4. Очищайте кожу не только вечером, но и утром

Виктория Филимонова, независимый бьюти-эксперт и дерматокосметолог:

«Правильное очищение — залог здоровья проблемной кожи. Утреннее умывание нельзя пропускать, потому что бактерии активны и ночью. Тщательно умывайтесь пенкой или гелем (но не молочком), а затем наносите тоник, восстанавливающий pH кожи».

5. Умывайтесь прохладной водой

Виктория Гончарук, врач-дерматокосметолог, специалист центра красоты и эстетических услуг О2:

«От частого умывания кожа не станет менее жирной. Это может дать противоположный эффект: спровоцировать усиленную работу сальных желез — с помощью себума организм пытается увлажнить пересушенную кожу. Чтобы избавиться от прыщей, важно поддерживать гидролипидный и кислотный барьеры. Умывайтесь прохладной водой с использованием гелей с нейтральным pH — горячая расширяет протоки сальных желез».

6. Регулярно используйте тоник

Виктория Гончарук: «После очищения обязательно используйте тоник — необходим для нейтрализации щелочной среды, которая создает отличную атмосферу для инфекций. Читайте состав! Идеально, если в тонике содержатся экстракты трав с успокаивающим и антибактериальным действием ромашки, алоэ, календулы, чайного дерева».

7. Не скрабируйте кожу самостоятельно

Виктория Гончарук: «Я — противник скрабов! Абразивные частицы нарушают целостность кожи и могут разнести инфекцию по всему лицу — будьте осторожны. Повреждая поверхность гнойных элементов, скраб разносит инфекцию по лицу. Итог: появление новых высыпаний. Гели и пенки для умывания, содержащие абразивные частицы, также запрещены. С таким уходом избивиться от прыщей будет сложно».

8. При лечении акне используйте средства, назначенные доктором, не менее трех недель

Виктория Гончарук: «Лечение акне требует времени — все средства назначаются курсом от трех недель. Только так можно добиться длительного положительного результата. Почему? Полный цикл обновления кожи длится 28 дней. После этого ей нужно время на восстановление гидролипидного барьера (от 2-х до 6-ти недель). Иногда во время лечения может наблюдаться обострение — это норма! Если отказаться от подобранных средств раньше назначенного специалистом срока, проблема никуда не денется».

9. Прежде чем лечить акне, сдайте анализ крови

Виктория Гончарук: «Чтобы определить причину акне во взрослом возрасте, специалист назначает анализ крови на гормоны для оценки функции щитовидной железы. Только после этого подбирается лечение».

10. Смотрите состав декоративной косметики

Виктория Гончарук: «В нем не должно быть спиртов (пересушивают кожу) и масел (образуют пленку, нарушая обменные процессы). Отлично, если среди ингредиентов есть экстракт алоэ, ретинолы, пептид 10 — обладают ранозаживляющим и бактерицидным свойствами».

11. Регулярно мойте спонжи и кисти

Виктория Гончарук: «Грязные спонжи — идеальное место для размножения бактерий. Когда вы наносите тон, они попадают на лицо и вызывают воспаления и гнойные высыпания. Мойте и обрабатывайте кисти дезинфицирующим раствором не реже одного раза в неделю».

12. Используйте BB кремы

Ольга Гуркина: «Жирную и особенно проблемную кожу хочется замаскировать тональными средствами, но в итоге получается лишний слой на лице, кожа начинает блестеть еще заметнее. Я рекомендую пользоваться легким BB-кремом — иногда он может заменить даже обычный (смотрите состав — в нем должно быть много ухаживающих компонентов). Но в области глаз лучше все равно использовать крем или сыворотку — это зона сухая даже у людей с жирным типом кожи».

13. Обсудите с косметологом возможность лазерного лечения, если у вас угревая болезнь

Виктория Гончарук: «Один из самых современных способов комплексного лечения акне. Метод основан на воздействии светового излучения на порфирин — продукт жизнедеятельности бактерий, вызывающих угри. Вещество становится активным и вступает в реакцию, в результате которой образуется новое, атакующее клетки болезнетворных бактерий Propionibacterium Acnes. Грубо говоря: бактерии сами себя уничтожают.

Хочу обратить внимание: курс подбирается индивидуально. Количество необходимых процедур зависит от количества воспалительных элементов и динамики лечения».

14. Не используйте увлажняющие кремы с минеральными маслами в составе

Ирина Николаева , профессиональный косметолог, бьюти-блогер и основательница брендов космецевтики IRC и IRUSHKA:

«Минеральное масло создает на коже невидимую пленку, поэтому поры закупориваются. Нарушаются процессы микроциркуляции и обостряются не только проблемы, связанные с акне, — ухудшается качество кожи в целом, она истончается, тускнеет цвет лица. Именно поэтому в составе увлажняющих средств для ухода за кожей эти ингредиенты крайне нежелательны и даже опасны».

15. Делайте пилинги на основе салициловой или гликолевой кислоты

Ирина Гнедина, косметолог центра здоровья и красоты «Белый сад»:

«В холодное время года дополняйте уход химическими пилингами на основе салициловой или гликолевой кислоты. Летом можно делать миндальный пилинг. Если на коже есть воспаления, попробуйте криотерапию, газожидкостный пилинг (хорошо выравнивает роговой слой). Последовательность процедур определяет специалист».

16. Делайте очищающие маски один раз в неделю

Ирина Гнедина: «Я советую использовать профессиональные средства, но и более простые хорошо работают. Глиняные маски сушат кожу, поэтому делайте их 2 раза в неделю. Как только глина высохла, сразу снимайте ее. Дома можно делать маску на основе аспирина (таблетка аспирина+мед). Аспирин хорошо осветляет кожу, придает сияние и выравнивает цвет».

17. На отдыхе используйте солнцезащитные средства с физическими фильтрами

Виктория Филимонова: «Химические фильтры часто комедогенны. Ищите на упаковке надпись „физические/минеральные фильтры“ (диоксид титана, оксид цинка).

Когда вы приезжаете на море и только начинаете загорать, может создаться иллюзия чистой, свежей кожи. Но как только вы вернетесь домой, акне обострится. Это связано с тем, что на солнце снижается местный иммунитет и усиливается гиперплазия сальных желез (утолщается эпидермис). Кожное сало накопилось, а „выйти“ ему трудно — так и начинается обострение».

18. Не выдавливайте акне

Виктория Филимонова: «Вы не знаете, как правильно это сделать, и трогаете лицо грязными руками. Так можно занести инфекцию и сделать воспаление еще глубже, получить атрофический рубец (шрам), а не избавиться от прыщей навсегда».

19. Используйте легкие флюиды, если у вас жирная кожа

Андрей Аленичев, Врач-дерматокосметолог. Директор Клинический Институт Эстетической Медицины (КИЭМ):

«Тенденция ухода за жирной кожей, когда ее высушивали, — ушла. Косметологи и косметические марки наконец поняли: спиртосодержащие, приводящие к высушиванию кожи и шелушению компоненты, лишь усугубляют ситуацию — сальные железы начинают работать в ответ еще активнее. Не пересушивайте, но и от слишком жирных кремов откажитесь, отдав предпочтение легким флюидам. Жирные кремы забивают поры и провоцируют сальность».

20. Ищите в составе уходовых средств ферменты молочной сыворотки

Андрей Аленичев: «Отличный компонент для жирной кожи! Лактоферрин, лактопероксидаза — ферменты молочной сыворотки. Не раздражают, обладает легким увлажняющим действием, деликатно устраняют черные точки, повышают иммунитет кожи. Эти ингредиенты содержится во „Флюиде-концентрате 53“ от Linda Kristel — у него хорошие комедонолитические свойства».

21. Не покупайте мази и гели с антибиотиками без назначения доктора

Елена Доброгорская, Врач-дерматовенеролог. Специалист Центрального Института Дерматокосметологии:

«Антибиотики имеют в составе разрекламированные гели и мази для лечения угревой болезни. Никогда не покупайте их без назначения (отпускаются без рецепта) — можете пересушить кожу и ухудшить ее состояние. Они приводят к снижению местного иммунитета — при отмене применения высыпаний может стать еще больше!

Антибиотики часто присутствуют в составе комплексной терапии акне. Но правильно рассчитать дозу и длительность приема, а также подобрать препарат может только косметолог».

22. Не используйте средства с витамином А без назначения врача

Елена Доброгорская: «Безобидный витамин может сыграть с вами злую шутку: средства на его основе (Роаккутан, Акнекутан) имеют много побочных эффектов. Неверно рассчитанные доза и длительность приема может привести к нарушению функции печени, сухости слизистых оболочек.

Местное применение витамина А (наружно) может привести к ретиноевому дерматиту (краснота, жжение, шелушение), конъюнктивиту и другим неприятным последствиям лечения прыщей. Назначая подобные препараты, врач всегда подкрепляет их другими эффективными назначениями, направленными на минимизацию нежелательных реакций на лекарство и хорошему результату».

23. Не используйте гормональные кремы с глюкокортикостероидами

Елена Доброгорская: «Сейчас много рекламируют гормональные кремы, содержащие глюкокортикостероиды (ГКС), которые преподносятся как средство от любой напасти (не только против прыщей) — будь то акне или аллергия. Ко мне на прием регулярно приходят пациенты с осложнениями после бесконтрольного приема ГКС-кремов. Длительное применение таких средств требует постепенной отмены.

Большинство гормональных препаратов содержат фтор, который при воздействии солнечных лучей оказывает негативное влияние на состояние кожи. Не верьте рекламе! Если в составе мази есть ГКС, не используйте ее. При акне гормональные препараты противопоказаны — приводят к обострению заболевания».

24. Не делайте чистку, если на коже есть гнойные элементы и угри.

Елена Доброгорская: «Казалось бы, что плохого в том, чтобы „почистить“ лицо, если вы страдаете от прыщей? При отсутствии воспалительных элементов, наличии небольшого количества созревших пустул, параллельно проводимой антибиотикотерапии и проведении чистки в асептических условиях — ничего. Но при большом количестве гнойных элементов, наличии узлов, кист, угрей, ярко выраженной себорее бежать на чистку в ближайший салон красоты, или, что чаще встречается среди пациентов, самостоятельно „чистить“ лицо запрещено — есть все шансы усугубить ситуацию. Сначала посетите врача, проведите терапию, направленную на уменьшение воспаления. Только потом можете прибегнуть к механическому воздействию».

25. Чтобы понять причину высыпаний, на 6 месяцев исключите из рациона молочные продукты

Юлия Елина, врач-дерматокосметолог:

«К ним мы относим молоко, даже обезжиренное, и мороженое. Эти продукты увеличивают уровень сахара и гормона инсулина IGF1, что ведет к увеличению продукции дигидротестостерона в крови (а это — к изменению состава липидов кожи и дифференцировки кератиноцитов (поверхностных клеток). Это приводит к фолликулярному гиперкератозу (накоплению мертвых кожных клеток как на поверхности, так и внутри поры). Следствие гиперкератоза — закупоривание кожи и возникновение в ней воспаления. Бодибилдеры, потребляющие коктейли с казеином, сывороточным белком и очень большим количеством молока для того, чтобы нарастить мышцы, часто страдают от акне».

26. Не ешьте продукты с трансжирами и острые блюда

Юлия Елина: «От употребления острых блюд повышается секреция кожного сала. Происходит выработка гормона стресса кортизола, что увеличивает секрецию кожного сала. Такой эффект может давать даже кофе. Трансжиры также — враги здоровой кожи, они провоцируют акне, активизируя производство кожного сала и ороговение пор, из-за чего поры быстро закупориваются. С ними избавиться от прыщей будет гораздо сложнее. Воспаление может вызывать и курение (а из этих прыщиков получаются угри и акне)».

27. Добавляйте в блюда мелиссу, шалфей, тимьян, розмарин

Юлия Елина: «В этих травах содержится розмариновая кислота — мощный антиоксидант и противовоспалительный компонент. При акне часто назначают продукты, богатые антиоксидантами. Они подавляют клеточные медиаторы воспаления и борются со свободными радикалами. Еще один хороший источник антиоксидантов — бурые водоросли. Особенно рекомендую эти продукты обладателям жирной кожи».

28. Ешьте продукты с цинком

Юлия Елина: «Устрицы, арахис, тыквенные семечки богаты цинком — микроэлементом, который помогает процессу ороговения кожи, участвует в создании защитного барьера и способствует регенерации кожи (это важно при заживлении рубцов), также является антиоксидантом. Например, в 100 г устрица 60 мг цинка. К списку полезных продуктов также можно добавить говядину, баранину, орехи кешью, говяжью печень, куриное мясо.

29. В вашем рационе обязательно должны быть продукты с полиненасыщенными жирными кислотами

Юлия Елина: „Употребление в пищу рыбы, богатой полиненасыщенными жирными кислотами (скумбрии, лососевых, тунца, сардин), уменьшает вероятность образования угрей. Жирные кислоты оказывают противовоспалительный эффект и входят в состав мембран всех клеток организма. Вот поэтому дерматокосметологи и прописывают пациентам Омега 3,6,9 в рамках здоровой диеты. Только при правильной диете вы победите акне навсегда“.

30. Будьте осторожны с йодосодержащими продуктами

Виктория Филимонова: „Это спорная тема, но все больше появляется исследований о том, что йод вызывает воспалительные процессы. Выведение йода через сальные железы может сопровождаться раздражением кожи и приводить к образованию акне. Но, как и с другими продуктами, главное — это знать меру. Морская капуста, морепродукты, шампиньоны, бобовые, яйца, щавель, шпинат, лук, хурма — во всех этих продуктах содержится йод“.