Почему вы не худеете: психология лишнего веса

Лишний вес обусловлен не только физиологией, неправильным питанием и вредными привычками, но и психологическими особенностями поведения. Если тренировки и диета не помогают худеть ни на грамм, значит, причину нужно искать в своей голове. Психологи выделяют три фактора, которые заставляют набрать вес и не позволяют от него избавиться.

Заедание проблем

Кому-то повезло больше, они не могут есть в состоянии стресса, но большинство людей устроено по-другому. Не отдавая себе отчета, люди заедают неприятные эмоции чем-то вкусным, это приведет к лишнему весу, даже если порции будут очень маленькими. В состоянии стресса тело начинает беречь энергию, запасая ее в жировые депо. Никогда не садитесь за стол в состоянии стресса, примите все меры, чтобы успокоиться.

Стресс увеличивает объемы съеденного в несколько раз, при этом еда не позволяет от него избавиться.

Компенсация дефицита эмоций

В младенческом возрасте для ребенка каждое кормление является контактом с матерью, эта ассоциация намного сильнее, чем кажется. Вырастая, человек на подсознательном уровне стремится компенсировать недостающие ему эмоции едой, так проявляется недостаток любви, общения, дружеской поддержки, секса. Привычка компенсации укореняется, человек начинает воспринимать еду, как положительные эмоции, это провоцирует переедание и лишний вес. Если вы заметили за собой такую особенность, то постарайтесь понять, что строить отношения и получать эмоции нужно от людей, а не от еды.

Поиск защиты

Самый сложный случай, когда человек воспринимает свой вес, как защиту от негативных факторов окружающего мира. Такое часто происходит с женщинами, которые подверглись насилию, они подсознательно боятся поправиться, чтобы не привлекать к себе внимания. От этой же проблемы страдают патологически неуверенные в себе люди. В данном случае необходима помощь психологи или психотерапевта, справиться с проблемой самостоятельно практически невозможно.

Где располагаются лишние килограммы?

Психологи обнаружили связь между зонами локализации лишнего веса и проблемами, которые его спровоцировали. Если жировая прослойка расположена по телу неравномерно, то нужно изучить все ее локализации и сделать выводы.

Голень — отекание и полнота голеней говорит о том, что человек идет не по своему пути или застопорился на одном из этапов развития. Нужно пересмотреть свои приоритеты и поразмыслить над важностью каждого из них;

Бедра — обладатели полных бедер носят в себе много обид и невысказанного недовольства. Такие люди не идут на конфликт, а уходят от него, часто жертвуют своими интересами в пользу отношений. Поймите, что в некоторых ситуациях выражать свое недовольство необходимо, только так можно отстоять свои права и обрести гармонию во внутреннем мире;

Таз — жировые отложения в области таза говорят о наличии большого количества нереализованных сексуальных желаний. Для нормализации состояния необходимо признаться в своих желаниях хотя бы самому себе, а также постараться реализовать хотя бы некоторые из них;

Живот — обладатели жира на животе зачастую недовольны своей жизнью, они не умеют замечать маленькие радости, так как концентрируются только на обязательствах и негативных аспектах. Всегда помните про свои желания, не упускайте возможности порадоваться даже по незначительным поводам;

Руки и плечи — проблемные места тех людей, которые стремятся все держать под контролем, они не умеют перепоручать дела другим людям и расслабляться. Важно научиться распределять груз ответственности и работать в команде, не забывая про свои потребности и необходимость отдыха.