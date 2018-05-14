Скорая помощь пенсионерам: что делать, если стало плохо в саду?

Начало дачного сезона — время повышенного риска. Организм должен плавно входить в нагрузки. Однако рвению наших садоводов и их работоспособности можно только позавидовать.

Как не допустить проблем с сердцем и давлением, и на какие симптомы следует обратить своё внимание? Разбираемся с врачом-кардиологом высшей категории, доцентом Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования Александром Манойловым.

Кажется, что природа и свежий воздух улучшают не только настроение, но здоровье. Здесь и тяжёлые физические нагрузки, которые сопряжены с огородными работами, воспринимаются легче, да и дел так много, что отдых можно оставить на потом.

Для людей с хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми, такая позиция может навредить. Первое, о чём предупреждают врачи — строго соблюдать приём и дозировку выписанных препаратов на весь летний период. Например, такое явление как гипертонический криз почти во всех случаях — реакция организма на отмену лекарств от давления.

Поэтому строго соблюдайте все назначения врача. Это касается и рекомендованной физической активности: кому-то показан перерыв в нагрузках каждые два часа, а кому и каждые полчаса, другим — запрещено работать в наклон.

Боль в груди — необязательно сердце

«Степень нагрузки, как и скорость ходьбы (и даже бега трусцой) врачи обычно рекомендуют такую, чтобы в это время человек мог спокойно, без отдышки разговаривать, — подсказывает Александр Манойлов.

У пациентов с заболеваниями сердечнососудистой системы есть несколько угрожающих симптомов, при появлении которых лучше пойти отдохнуть:

необычная отдышка, дискомфорт в груди, то есть даже не боль. А именно диффузное (разлитое, не точечное) чувство стеснения, давления в груди. В то время как покалывания и точечные боли в грудной клетке означают микроповреждения и воспаление костно-мышечных тканей, нарушение сердечного ритма, общая слабость и головокружение, что, как правило, свидетельствует об избыточном понижении давления.

Вообще обмороки в жарких условиях, приёме лекарств от давления и малом потреблении жидкости случаются не так уж редко. Поэтому не стоит перетруждаться, избегать работы в наклон, пить больше жидкости, золотой стандарт — 2 литра в день. Интересно, что с возрастом снижается чувство жажды, и пожилые люди вполне могут себя обезводить».

«Скорая помощь» в саду

Помимо соблюдения этих простых правил в аптечке садовода обязательно должны быть препараты нитратов (самый известный — нитроглицерин). Лучше взять в форме спрея, это ускорит их действие. Такие лекарства принимаются трёхкратно с интервалом 5 минут. Если по прошествии 20 минут после первого приёма указанные выше симптомы не проходят, это повод для вызова скорой помощи.

Если вы чувствуете слабость и головокружение по возможности измерьте давление. Примите лежачее положение и выпейте два стакана жидкости. Совсем необязательно это должен быть крепкий чай или кофе, подойдет любой напиток, даже вода. Через 20-30 минут слабость, скорее всего вызванная обезвоживанием, пройдёт, а давление придёт в норму.

«Гипертонический криз — явление очень редкое, и обычно бывает ответной реакцией организма на отмену или пропуск лекарств. Само по себе давление, даже если верхнее составляет 200 мм рт.ст, — продолжает Александр Манойлов, — практически никогда не угрожает. Оно становится опасным, если сочетается симптомами: боль в сердце, отдышка, головокружение с чувством тошноты и т.д. Здесь без скорой не обойтись.

Если мы говорим о бессимптомном повышении АД, нужно выждать. Посидите, отдохните пару часов. И, как правило, 160-180 мм рт.ст. станет вашими привычными 130. В случае, когда давление не снижается и препараты вы не пропускали, это опять же повод вызвать врача».

Самыми важными в аптечке диабетика должна быть глюкоза, у аллергика (особенно пережившего анафилактический шок) — шприц с адреналина, у астматиков — дозированный аэрозольный ингалятор.

Инфаркт и инсульт

Самыми нежелательными последствиями, которые могут угрожать сердечникам, являются инфаркт и инсульт.

Предвестники инфаркта:

разлитой (величиной с кулак и больше) дискомфорт и боль в груди, который не поддался нитроглицерину, и продолжает нарастать, одышка, затруднение дыхания, когда опять же нитраты не помогли.

Предвестники инсульта:

«Здесь много заблуждений, — предупреждает кардиолог. — Просто повышение давления даже вкупе с головной болью не говорит о скором инсульте. Как и потеря сознания обычно не признак нарушении мозгового кровообращения.

К сожалению, признаками инсульта могут быть малозаметные, проходящие симптомы:

внезапная слабость в руке (невозможность удержать даже легкий предмет), которая сохраняется 5-10 минут, нет сил поднять руку, человек не понимает обращённую к нему речь и сам отвечает невпопад, перекашивается лицо, т.к. половина мышц лица парализуется.

Скорее всего, развился инсульт, если симптомы сохраняются час и более.

Врачи не устают напоминать, что к своему здоровью нужно относиться очень ответственно. Гораздо легче предотвратить обострение имеющегося заболевания, чем бороться уже с последствиями. Нужно отметить, что скорая помощь в СНТ добирается, в том числе из-за расстояния, дольше. «Кроме того есть и критические часы, с 20 вечера до 12 часов ночи, когда в скорую поступает наибольшее количество звонков, — говорит Александр Манойлов. — В зависимости от экстренности вызовы фильтруют. Более того количество бригад скоро помощи в Челябинске уменьшилось, что может увеличить ожидание и до 2 часов. К сожалению, это последствия той оптимизации медицины, которую, наконец, признали неэффективной».