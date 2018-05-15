Почему дорогие антивозрастные кремы не работают и что с этим делать

Ингредиенты не проникают в кожу Большая часть компонентов крема просто не достигает глубоких слоев кожи, бездействие продукта объяснимо. Например, коллаген из-за большого размера молекул не может проникнуть в поры и обеспечить заявленный эффект. То же самое и с гиалуроновой кислотой — она почти не влияет на состояние кожи, пусть даже если и заявлена как главный действующий ингредиент. Но если вводить эти же вещества инъекционно, то можно убрать морщины и разгладить кожу. Еще один действенный способ восполнить баланс коллагена в организме — питьевой коллаген, эта биоактивная добавка содержит и другие полезные витамины и антиоксиданты, эффекта от нее будет точно больше, чем от крема. Большинство средств дают временный эффект После того, как вы прекратите использование антивозрастных кремов, можно будет заметить, что кожа вернулась к прежнему состоянию — наступил так называемый синдром отмены. Дело в том, что большинство продуктов просто увлажняют, подтягивают или отшелушивают кожу на короткий промежуток времени, из-за чего достигается недолговечный результат, пусть на упаковке и обещано омоложение. Даже самые инновационные средства работают по большей части на поверхности, создавая защитную пленку, которая не дает влаге испаряться. Компоненты должны быть подобраны под тип кожи Найти правильный крем или сыворотку поможет врач-косметолог. Он определит тип кожи, ее состояние, а также подберет средства, где будет подходящее соотношение антиоксидантов, витаминов и действующего вещества. Поэтому не стоит покупать первый попавшийся дорогой крем с надписью 35+, лучше проконсультируйтесь с врачом и подберите нужный продукт вместе. Лучший выход — инъекции Только инъекции помогут действительно омолодить кожу. Если не говорить о всем известном ботоксе, который мгновенно преображает лицо, то стоить обратить внимание на уколы гиалуроновой кислоты и коллагена. Эти два микроэлемента способны вернуть былую свежесть и красоту. Коллаген содержится в нашем организме, но со временем его выработка сокращается, поэтому именно введение подкожно помогает восстановить баланс в эпидермисе. Такая же ситуация и с гиалуроновой кислотой — этот полисахарид вырабатывается в коже и обеспечивает упругость. В основном с помощью гиалуроновой кислоты делают контурную пластику и биоревитализацию — восстановление и омоложение кожи. Как усилить действие кремов? Одного крема порой бывает недостаточно для достижения желаемого результата. Чтобы усилить эффект, важно использовать вспомогательные средства. Нужно тщательно очищать кожу от остатков косметики — так вещества будут намного лучше проникать в поры. Скарб поможет подготовить кожу для нанесения крема, отшелушив ороговевшие частицы, а заодно и разгладив ее. Сыворотка благодаря легкой текстуре способна проникать в более глубокие слои эпидермиса, она обеспечивает постепенное разглаживании морщин изнутри. Достаточно использовать пару капель, чтобы начать омоложение кожи, главное — не забудьте «закрыть» сыворотку сверху кремом, чтобы она не испарилась с кожи. Только работая в команде, эти средства помогут замедлить процессы старения. Но не забывайте, что вся красота изнутри: придерживайтесь правильного питания, сохраняйте водный баланс и восполняйте недостатки витаминов, избегайте прямых лучей солнца — тогда вам еще очень долго не придется прибегать к антивозрастным кремам и косметическим процедурам. Текст: Валерия Савченко Фото: Shutterstock/VOSTOK, архивы пресс-служб