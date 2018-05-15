ТЭЛА — 4 опасные буквы в судьбе беременной

СодержаниеЧто такое ТЭЛАБеременность — фактор риска ТЭЛАКак заподозрить ТЭЛА у беременнойОбследование при подозрении на ТЭЛАЛечение ТЭЛА у беременных: лекарства или операция

Беременность — волшебный период в жизни женщины. Некоторые счастливицы все 9 месяцев чувствуют себя хорошо и визиты к врачу для них носят лишь формальный характер. Однако, к сожалению, далеко не у всех ожидание малыша бывает таким безоблачным. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) — это крайне опасное состояние, которое угрожает жизни будущей мамы и плода. Несмотря на развитие современной медицины, в отношение этого заболевания у врачей до сих пор остается больше вопросов, чем ответов.

В новой статье на портале MedAboutMe мы попытаемся разобраться, что же это за коварное состояние, как его распознать и есть ли способы лечения.

Что такое ТЭЛА

ТЭЛА — это сокращенное название крайне серьезного и опасного состояния, которое называют «тромбоэмболия легочной артерии». При этом развивается закупорка тромбом сосуда, кровоснабжающего какой-либо участок легкого. Если сосуд небольшой, то из работы выключается незначительный объем легочной ткани. Однако обструкция магистрального сосуда лишает кровоснабжения обширный участок: сегмент или даже целую долю. При этом она не может выполнять своей функции по газообмену и человек начинает испытывать выраженный кислородный голод.

Процесс формирования тромба в сосуде может быть длительным, в течение нескольких дней или даже недель. Однако иногда он попадает туда за секунды и приводит к фатальным последствиям очень быстро. ТЭЛА может развиться у любого человека, любого пола и возраста, и беременные женщины не являются исключением.

Беременность — фактор риска ТЭЛА

Процесс тромбообразования находится под контролем свертывающей-противосвертывающей системы, имеющей сложное устройство. Некоторые факторы крови способствуют формированию тромбов, а другие — наоборот «разжижают» ее. Во время беременности процесс свертывания преобладает, это объясняется некоторыми причинами.

Плацента вырабатывает активатор плазминогена 2 типа начиная с 11-12 недели беременности, он оказывает свертывающее действие. Начиная с 25-29 недели скорость кровотока замедляется на 50%, что способствует формированию тромбов. Венозный стаз достигает максимума к 36 неделе. Нередко беременность наступила на фоне стимуляции овуляции, которая повышает вероятность тромбозов. Если женщина ранее длительно принимала комбинированные оральные контрацептивы. Наличие генетических факторов, способствующих преобладанию свертывающей системы над противосвертывающей. Современная медицина дает возможность становится мамами женщинам с различными проблемами со здоровьем: протезированными клапанами, с пороками сердца, тяжелыми заболеваниями почек, после перенесенных тромбозов, инфарктов и инсультов, в возрасте за 40 лет, со злокачественными новообразованиями и др. Все эти факторы многократно повышают риск ТЭЛА во время беременности.

Однако даже несмотря на то, что существуют определенные факторы риска, более чем в половине случаев причина тромбоэмболии у беременной остается неизвестной, то есть развивается на фоне полного благополучия.

Как заподозрить ТЭЛА у беременной

Диагностика тромбоэмболии легочной артерии — крайне сложная задача для любого доктора, ведь не существует ни одного симптома, который бы достоверно указывал бы на развитие этого тяжелого состояния. Диагностика у беременных еще более затруднена, так как многие симптомы ТЭЛА присутствуют даже при физиологическом течении периода ожидания малыша. Поэтому диагноз обычно ставится по совокупности всех данных, включая внешние признаки, жалобы и данные обследования.

Наиболее распространенные симптомы ТЭЛА следующие: одышка (частота дыхания свыше 20 в минуту, затруднен вдох), сердцебиение свыше 100 ударов в минуту, боль в грудной клетке, сухой слабый кашель, бледность кожи, синева носогубного треугольника, испуг, возможно возбуждение или наоборот апатия, потливость, слабость, часто имеет место небольшое повышение температуры тела. В случае массивной тромбоэмболии, при которой развивается инфаркт легкого, часто появляется кровохаркание. Однако этот симптом возникает не сразу, а на 2-4 сутки от начала ТЭЛА, поэтому его отсутствие не должно расслаблять ни врачей, ни самих женщин.

Самыми часто встречающимися симптомами про тромбоэмболии являются одышка, сердцебиение и боли в груди. Однако в последний триместр беременности они имеют место практически у каждой здоровой женщины. Нередко они дополняются отеками голеней, которые могут быть симптомами тромбозов вен. По этой причине более половины случаев ТЭЛА у беременных остаются нераспознанными и во всем мире это заболевание находится на 5-7 месте среди причин смертности женщин, ожидающих рождение малыша.

Обследование при подозрении на ТЭЛА

Именно по причине сложности в диагностике при малейшем подозрении на ТЭЛА, особенно у женщин из групп риска, указанных выше, необходима немедленная госпитализация в отделение патологии беременности и обследование. Особенно, если ухудшение в состоянии развилось внезапно, за несколько часов.

Лабораторная и инструментальная диагностика тромбоэмболии легочной артерии у беременных также затруднена. Типичное для этого состояния увеличение уровня D-димера неинформативно, ведь этот показатель при беременности и так прилично повышен. Важным является темп прироста этого параметра, его динамика. При физиологической беременности он повышается постепенно, а при ТЭЛА — внезапно в несколько раз.

Сильно затрудняет диагностику тот факт, что большинство методов исследования, применяемых при подозрении на тромбоэмболию легочной артерии, во время беременности под запретом. К ним относится рентгеновское исследование и компьютерная топография органов грудной клетки, ангиопульмонография, ведь при этом есть риск высокой лучевой нагрузки для плода. Однако по жизненным показаниям их все-таки проводят, закрывая живот цинковым фартуком.

Электрокардиография и УЗИ сердца беременным не запрещены, однако эти методы не дают точного ответа на вопрос — есть у пациентки ТЭЛА или нет.

Диагностика этого заболевания во время беременности — крайне сложная задача для доктора. Поэтому во всем мире даже в странах с самым передовым уровнем медицины около 50% всех случаев остаются нераспознанными.

Лечение ТЭЛА у беременных: лекарства или операция

Прогноз для женщины и ее будущего малыша напрямую зависит от двух факторов: размера сосуда, который закупоривается тромботическими массами, и того, как быстро ей будет оказана медицинская помощь. На первый параметр повлиять невозможно и докторам остается лишь пытаться справиться с последствиями тромбоза.

При этом возможно, как лекарственное растворение тромба растворами тромболитиков, так и хирургическое его извлечение. В каждом случае решение принимается индивидуально. После этого женщина в обязательном порядке в течение нескольких месяцев (обычно до конца беременности) получает терапию лекарствами, снижающими вязкость крови в виде инъекций (фраксипарин, гепарин). После родов их обычно заменяют на таблетированные антикоагулянты (варфарин, дабигатран и др.).

Тактику для каждой беременной подбирают свою, как и вид последующего родоразрешения. После родов каждой даме стоит пройти полное обследование для того, чтобы выяснить, что же послужило причиной тромбоэмболии, есть ли у нее генетические предикторы. Последнее напрямую влияет на то, можно ли ей еще будет заводить детей и как врачам стоит вести ее последующую беременность.

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