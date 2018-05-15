4 привычки, которые вредят сну и мешают похудеть

Регулярно заниматься спортом и вести неравный бой с ленью — дело непростое. Особенно когда некоторые установки из «прошлой» жизни тянут назад. Наиболее пристальное внимание следует обратить на привычки, связанные со сном, — им под силу поставить крест на всех ваших фитнес-планах. О чём идёт речь? Сейчас расскажем.

Вы долго спите по утрам

Не нужно быть жаворонком, чтобы в полной мере оценить преимущества ранних подъёмов и полюбить их всем сердцем. Только представьте: вы проснулись утром, позанимались спортом, а впереди ещё целый день. Самый действенный способ не пропускать утренние тренировки — обеспечить себе полноценный и бесперебойный ночной сон. И да, пытаться отоспаться в выходные — бессмысленно и вредно. Вы собьёте циркадные ритмы, и утро понедельника станет катастрофически невыносимым.

У вас нарушен режим сна

Отсутствие режима сна делает вас более восприимчивым к стрессам и не даёт организму восстанавливаться после дневных испытаний. Как результат — хроническая усталость. Кроме того, нерегулярный сон становится катализатором выработки адреналина и кортизола — гормонов, которые могут негативно влиять на общее состояние человека, на его настроение, тонус и самочувствие. Помните: организм нуждается в постоянстве — каждый день старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время.

Вы мало спите

Сон — это не просто «окно» между одним рабочим днём и другим. Нет, это самый доступный способ прийти в себя и набраться сил. Так что если вы хотите без срывов — спокойно и последовательно — добиться всех спортивных целей, никогда не экономьте на сне. Сделайте его своим приоритетом. Проанализируйте, какие вечерние дела мешают вам пораньше лечь спать — возможно, вы слишком много времени тратите на пролистывание ленты соцсетей и просмотр «ещё одной» серии «Твин Пикса».

Вы долго спите в выходные

Нет ничего плохого в том, чтобы провести ночь с пятницы на субботу в шумном месте с шумной компанией друзей. Однако подобные перезагрузки могут нарушить ваши спортивные планы. Ведь вероятность того, что вы вернётесь домой на рассвете и проведёте весь следующий день в постели, очень и очень велика. Если вечеринка неминуема, попробуйте хотя бы обойтись без алкоголя — так у вас будет шанс на лёгкий вечерний воркаут.