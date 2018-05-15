Что будет, если проглотить жвачку

Допустим, жвачка все-таки оказалась внутри организма. Что теперь произойдет с телом? На самом деле, вариантов несколько: от банального "ничего" до приступа диареи или, наоборот, запора. Еще возможен вариант пищевого отравления, но давайте рассмотрим все варианты развития событий:

Ничего

Чаще всего так и происходит. Жевательная резинка не наносит никакого вреда организму и покидает его естественным образом, когда наступает время.

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Но так бывает не всегда.

Диарея

Такая реакция действительно возможна, если проглотить не одну жвачку, а несколько. Дело в том, что в резинке содержатся различные подсластители. Многие из них оказывают на организм эффект слабительного. В такой ситуации нужно пить как можно больше жидкости и ждать, когда жвачка выйдет естественным путем.

Запор

Будем откровенны: чтобы вызвать запор, жевательная резинка должна быть размером с небольшое яблоко. Проглотить такую целиком затруднительно, но нет ничего невозможного для человека целеустремленного.

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Например, достаточно увесистые комочки жвачки извлекли из двух четырехлетних детей, которые, играясь, постепенно проглатывали по одной жевательной пластинке. Кусочки резинки слиплись уже внутри и вызвали серьезные проблемы в пищеварительной системе. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Приступ аллергии

И такое может случиться, если проглотить жвачку, в составе которой есть возможный аллерген. Дело в том, что действие некоторых компонентов резинки на организм предугадать сложно. И реакция может быть индивидуальной у каждого человека.

Поэтому жвачку лучше вовсе не глотать. И помните: взрослый перенесет последствия проще, чем ребенок. У детей организм слабый и маленький, что может усугубить реакцию пищеварительной системы.