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Что будет, если проглотить жвачку
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Что будет, если проглотить жвачку 

Рамблер 56 минут назад
Фото: giphy
Допустим, жвачка все-таки оказалась внутри организма. Что теперь произойдет с телом? На самом деле, вариантов несколько: от банального "ничего" до приступа диареи или, наоборот, запора. Еще возможен вариант пищевого отравления, но давайте рассмотрим все варианты развития событий:

Ничего

Чаще всего так и происходит. Жевательная резинка не наносит никакого вреда организму и покидает его естественным образом, когда наступает время.
giphy
Но так бывает не всегда.

Диарея

Такая реакция действительно возможна, если проглотить не одну жвачку, а несколько. Дело в том, что в резинке содержатся различные подсластители. Многие из них оказывают на организм эффект слабительного. В такой ситуации нужно пить как можно больше жидкости и ждать, когда жвачка выйдет естественным путем.

Запор

Будем откровенны: чтобы вызвать запор, жевательная резинка должна быть размером с небольшое яблоко. Проглотить такую целиком затруднительно, но нет ничего невозможного для человека целеустремленного.
giphy
Например, достаточно увесистые комочки жвачки извлекли из двух четырехлетних детей, которые, играясь, постепенно проглатывали по одной жевательной пластинке. Кусочки резинки слиплись уже внутри и вызвали серьезные проблемы в пищеварительной системе. В таком случае нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Приступ аллергии

И такое может случиться, если проглотить жвачку, в составе которой есть возможный аллерген. Дело в том, что действие некоторых компонентов резинки на организм предугадать сложно. И реакция может быть индивидуальной у каждого человека.
Поэтому жвачку лучше вовсе не глотать. И помните: взрослый перенесет последствия проще, чем ребенок. У детей организм слабый и маленький, что может усугубить реакцию пищеварительной системы.
Женский форум
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