Чеснок, глисты и тыквенные семечки: Супрун не скупится на полезные знания

В этой связи Супрун решила поделиться своими соображениями на борьбу с ними.

По ее словам, не нужно следовать неподтвержденным доказательной медициной советам и опубликовала советы, которые, по мнению традиционной медицины, помогут избежать заражения глистами.

«Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которого они паразитируют. Также заразиться можно, если выпить загрязненную воду, съесть вместе с продуктами частицы грязи или почвы, зараженные яйцами гельминтов и в целом из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены. Если такое произойдет, то основными симптомами будет не скрежетание зубами (потому что это миф), а боль в животе, диарея, тошнота, вздутие живота, постоянная усталость, проблемы со сном, снижение или усиление аппетита или немотивированная потеря веса».

Среди советов Супрун ранее звучали отказ от МРТ, флюорографии, рекомендации по чистке зубов и заботе о деснах, а также о том, как не стать жертвой майских праздников.