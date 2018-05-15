Ещё
Чеснок, глисты и тыквенные семечки: Супрун не скупится на полезные знания
Далее:
Читайте также:
Ещё

Чеснок, глисты и тыквенные семечки: Супрун не скупится на полезные знания 

Украина.ру 56 минут назад
Фото: Украина.ру
В этой связи Супрун решила поделиться своими соображениями на борьбу с ними.
По ее словам, не нужно следовать неподтвержденным доказательной медициной советам и опубликовала советы, которые, по мнению традиционной медицины, помогут избежать заражения глистами.
«Одной из самых распространенных причин заражения гельминтами является потребление не до конца готового мяса животного, в организме которого они паразитируют. Также заразиться можно, если выпить загрязненную воду, съесть вместе с продуктами частицы грязи или почвы, зараженные яйцами гельминтов и в целом из-за несоблюдения основных правил санитарии и личной гигиены. Если такое произойдет, то основными симптомами будет не скрежетание зубами (потому что это миф), а боль в животе, диарея, тошнота, вздутие живота, постоянная усталость, проблемы со сном, снижение или усиление аппетита или немотивированная потеря веса».
Среди советов Супрун ранее звучали отказ от МРТ, флюорографии, рекомендации по чистке зубов и заботе о деснах, а также о том, как не стать жертвой майских праздников.
Украина.ру: последние новости
Вредные советы: Супрун рассказала украинцам, как чистить зубы Россия доказала: Отравляющий газ «Новичок» запатентован в США Импортного мяса много, но купит его не каждый
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят самые богатые женщины в мире5
Жизнь и смерть самой красивой девушки в мире3
Гагарина показала фото топлес24
Модель plus size не скрывает наготу, мужа и сына7
Звезды, которые скрывают свое темное прошлое10
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
02:43
Видео: студентка устроила стриптиз во время семинара
Психология
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
05:21
Как яблоки защищают от рака и анемии
Еда Здоровье
05:01
Как актёры умудряются не стареть
Звёзды
05:39
Звёзды, которые потратили уйму денег на пластику
Звёзды
11:12
Почему овощи и фрукты меняются до неузнаваемости
Еда
06:14
Этот тест пройдут только самые смекалистые
Психология
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
06:14
Рассказали, как засыпать за 5 минут
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение