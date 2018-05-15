Как меняется организм после начала половой жизни

Специалисты Кембриджского университета провели сравнительный анализ и выяснили, что в течение ста лет возраст наступления у девочек первой менструации снизился с 18 лет в 1880 году до 12,5 в среднем в мире в 1980. Ученые называют разные причины таких изменений, например, улучшение условий жизни и питания. В качестве другой причины называется неблагоприятная экологическая обстановка. Так или иначе, но итог один: девушки созревают раньше.

Продолжая исследования, ученые из Кембриджа изучили генетические данные порядка 400 тысяч человек. Их целью было выяснить, какие именно гены влияют на возраст начала половой жизни. В ходе исследования было обнаружено 38 вариантов генов, которые можно связать с возрастом первого сексуального опыта. Ученые установили, что на возраст начала половой жизни, помимо социальной среды и воспитания влияет генетический фактор. Эти исследования были опубликованы в журнале Nature Genetics.

Если половую жизнь девушка начинает слишком рано, то в ее организме происходят в основном негативные изменения. Ранние половые отношения в подростковом возрасте — это, прежде всего, непоправимый вред здоровью: девушка быстро устает, утрачивается интерес к учебе, перестают занимать любимые когда-то увлечения. Увы, но проведенные московскими врачами исследования показали, что в современной России до 50 процентов девушек лишаются девственности, едва достигнув пятнадцатилетнего возраста.

Другое дело, когда половую жизнь молодые люди начинают вовремя. Для девушек, по мнению российских врачей, этот возраст составляет от 18 до 20 лет. В первую очередь к этому времени у девушки созревает психика, а это очень важно. В противном случае это может наложить негативный отпечаток на все последующие половые отношения.

Что же касается физиологии, то для организма начало сексуальных отношений — это стресс даже в случае психологического и физиологического созревания. Доктор медицинских наук Светлана Юренева говорит о том, что сам по себе стресс может вызвать гормональные нарушения, следствием которых могут стать потеря или набор веса. Как правило, первый сексуальный опыт запускает целую цепочку сигналов, свидетельствующих о том, что женщина готова к выполнению детородной функции.

Но если все это больше относится к области психологии, то утрата девственной плевы разрушает барьер, препятствующий проникновению в организм различных чужеродных болезнетворных бактерий. Организм становится уязвим для всевозможных заболеваний, включая венерические. Но это только в случае, если болен партнер.

К другим изменениям можно отнести болезненные месячные, выделения из влагалища не совсем обычного цвета и запаха, зуд, жжение, дискомфорт в наружных половых органах, либо при мочеиспускании.

Все перечисленное — это негативные последствия. Однако есть и позитивные. К примеру, если менструальный цикл был нестабильным, он может нормализоваться. Как только половая жизнь становится регулярной, в организме увеличивается количество женских половых гормонов, вследствие чего начинает меняться фигура: линии тела становятся плавными, а само оно приобретает пышные формы. В гинекологии зафиксировано много случаев, когда до начала половой жизни девушки страдали от периодических болей в животе, особенно в период месячных. После начала половой жизни от этих проблем они избавлялись раз и навсегда.

Ну и наконец ученые из Гарварда установили, что с помощью секса запускаются самые мощные биохимические процессы: вырабатывается тестостерон, окситоцин, дофамин, серотонин, эндорфины, при этом в организме понижается уровень гликогена. По меткому выражению американцев «совсем не случайно секс называют самым ощутимым средством от депрессии.

А медики из Швейцарии установили, что после начала регулярного секса (1–2 раза в неделю) у партнеров укрепляется иммунная система.