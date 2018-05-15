Известный доктор аюрведы Рагозин прочел лекцию в Хорошевском

На базе Центра индийской культуры известный в России доктор аюрведы Борис Рагозин провел очередной семинар. Встреча прошла 13 мая и была посвящена пище, физической активности, отдыху и такому важному понятию как гуны (качества).

— Доктор Рагозин дал практические рекомендации, которые помогут понять, сколько пищи необходимо для поддержания энергии и здоровья, как пища способна влиять на агни (огонь пищеварения), а также рассказал о комбинации различных блюд и их воздействии на организм, — отметили в администрации центра.

Напомним, Центр индийской культуры расположен на Куусинена, 19А. (то)