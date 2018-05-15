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Избавляемся от дряблости рук. 6 эффективных упражнений
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Избавляемся от дряблости рук. 6 эффективных упражнений 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Как ходить в открытых платьях, если руки стали дряблыми? Мы попросили Татьяну Балакшину, тренера направления тренажерных залов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, показать самые эффективные упражнения. Выполняйте их через день, и вы заметите эффект уже через месяц.
1. Руки в стороны.
Возьмите гантели (вместо них можно использовать обыкновенные бутылки с водой), руки слегка согните в локтях. Поднимите руки в стороны, чтобы локти оказались примерно на одной линии с плечами. Выполните 4 захода по 15 раз.
2. Руки перед собой
Прямые руки с гантелями поднимите вверх, руки находятся на одной линии с плечами. Выполните 4 подхода по 15 раз.
3.Руки вверх
Исходное положение: поднимите в стороны согнутые руки с гантелями, локти на уровне плеч. Вытолкните руки вверх, полностью выпрямлять их не нужно. 4 подхода по 15 раз.
4. Отжимания
Встаньте на колени, напрягите мышцы пресса, чтобы не проваливался таз. Руки поставьте близко к корпусу. 4 подхода по 10 раз.
5. Руки к себе
Исходное положение: руки с гатнелями плотно прижаты к корпусу. Старайтесь при подъёме не отрывать локти от корпуса и медленно возвращайтесь в исходное положение. 4 подхода по 20 раз.
6. Прямые руки в стороны
Поднимайте руки до уровня плеч, отпускайте медленно и не касайтесь руками бёдер. 3 подхода по 15 раз.
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