Избавляемся от дряблости рук. 6 эффективных упражнений

Как ходить в открытых платьях, если руки стали дряблыми? Мы попросили Татьяну Балакшину, тренера направления тренажерных залов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit, показать самые эффективные упражнения. Выполняйте их через день, и вы заметите эффект уже через месяц.

1. Руки в стороны.

Возьмите гантели (вместо них можно использовать обыкновенные бутылки с водой), руки слегка согните в локтях. Поднимите руки в стороны, чтобы локти оказались примерно на одной линии с плечами. Выполните 4 захода по 15 раз.

2. Руки перед собой

Прямые руки с гантелями поднимите вверх, руки находятся на одной линии с плечами. Выполните 4 подхода по 15 раз.

3.Руки вверх

Исходное положение: поднимите в стороны согнутые руки с гантелями, локти на уровне плеч. Вытолкните руки вверх, полностью выпрямлять их не нужно. 4 подхода по 15 раз.

4. Отжимания

Встаньте на колени, напрягите мышцы пресса, чтобы не проваливался таз. Руки поставьте близко к корпусу. 4 подхода по 10 раз.

5. Руки к себе

Исходное положение: руки с гатнелями плотно прижаты к корпусу. Старайтесь при подъёме не отрывать локти от корпуса и медленно возвращайтесь в исходное положение. 4 подхода по 20 раз.

6. Прямые руки в стороны

Поднимайте руки до уровня плеч, отпускайте медленно и не касайтесь руками бёдер. 3 подхода по 15 раз.