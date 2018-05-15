Как возникает ложная беременность

У некоторых женщин наблюдаются все признаки беременности, но осмотры показывают, что они… не беременны. Речь идет о явлении ложной беременности, хорошо известном врачам и психологам.

Самые любопытные случаи ложной беременности

Синдром ложной беременности (псевдоциез) известен давно. 12 подобных эпизодов описаны еще знаменитым Гиппократом. Королева Англии Мария Тюдор, страстно желая иметь наследника, «беременела» несколько раз, причем все выглядело очень естественно. Но роды так и не наступали.

В 2013 году к врачам обратилась 37-летняя мать двоих детей. У нее была ранее диагностирована беременность, но на 41-й неделе у плода вдруг перестало биться сердце. Женщине срочно провели кесарево сечение, но матка оказалась пустой! А ведь ребенок был виден на УЗИ, и даже пол его определили — мальчик…

Что происходит с женщинами во время ложной беременности?

Симптомы ложной беременности зачастую полностью совпадают с симптомами настоящей: прекращаются месячные, мучит тошнота, изменяются вкусовые пристрастия, набухают молочные железы, увеличивается вес и растет живот. Добавляются и такие характерные признаки, как усталость и резкие смены настроения. Но осмотр показывает, что никакого плода нет.

Ложная беременность чаще всего длится от 3 до 3,5 месяцев, но может протекать и дольше. Живот может расти вследствие развития подкожно-жировой клетчатки, а также атонии (нарушения работы кишечника). Из-за этого женщине может даже казаться, что она ощущает движение плода внутри. «Иногда у пациенток с псевдоциезом даже бывают положительные тесты на беременность, — комментирует доктор Пол Поулмен, семейный врач, работающий в медицинском центре Университета Небраски. — У этих пациенток регистрируются все признаки беременности, кроме трех: вы не слышите сердечных ритмов зародыша, вы не видите его при ультразвуковом исследовании, и ребенок так и не появляется на свет».

Причины ложной беременности

Зигмунд Фрейд полагал псевдоциез исключительно психиатрической проблемой. Он подробно описал случай пациентки Анны О., которая считала, что беременна от своего предыдущего психоаналитика Йозефа Брейера. Фрейд назвал это явление «переносом», и впоследствии оно стало одним из краеугольных камней фрейдистской теории.

Псевдоциез нередко возникает у женщин, которые очень хотят иметь ребенка, либо, напротив, боятся забеременеть. Бывают случаи, когда провоцирующим фактором оказывается близость менопаузы, аборт или выкидыш, иногда беременность подруги, коллеги или родственницы.

Доктор Биджу Бэзил, психиатр из Университета Дрекселя, рассказывает о ложных родах, которые произошли у женщины, пока рожала подружка ее сына. «У нее начались схватки, — описывал он этот случай. — Она была беременна прежде и сказала, что чувствует то же, что и тогда». Врач предположил, что это явилось следствием желания пациентки как можно полнее участвовать в рождении ее первого внука.

Причиной ложной беременности может оказаться и так называемая вторичная аменорея — это когда менструальный цикл прекращается на 6 месяцев и больше. Обычно такая патология сопровождается и различными недомоганиями, которые женщина принимает за беременность.

Указанные симптомы могут являться и результатом стрессов и значительных нагрузок — как физических, так и моральных.

Исследователи из Мичиганского университета выяснили, что при ложной беременности, как и при обычной, в организме повышается концентрация определенных гормонов, например, эстрогена и пролактина. По словам доктора Мэри Эрскин, биолога из Бостонского университета, занимающейся неврологией репродуктивных систем, тревожные эмоции могут стать толчком для установления тонкой связи между разумом и телом. «Стресс действительно может влиять на регулярность цикла овуляции», — говорит она.

Впрочем, уже упомянутый доктор Поулмен полагает, что современная наука еще слишком мало знает о причинах ложной беременности, поскольку в большинстве случаев патология связана с работой мозга. «Гипофиз находится прямо в основании мозга, и именно оттуда прибывают все гормоны во время беременности, — говорит он. — Это один из классических примеров в медицине, как ум воздействует на тело».

Если вы заметили у себя признаки беременности, следует как можно скорее обратиться к врачу. Дело в том, что мнимая беременность может свидетельствовать и о серьезном заболевании — например, воспалении или опухоли яичников. Если же никаких физиологических причин ложной беременности у вас не нашли, то вам прямая дорога к психологу или психотерапевту. Нередко в таких ситуациях прописывают успокоительные препараты и гормональное лечение.