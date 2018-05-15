Что дает женщине тестостерон

Тестостерон — гормон сильной половины человечества. Принято считать, что чем больше его в женском организме, тем менее женственной будет выглядеть дама: голос огрубеет, руки и ноги станут волосатыми, а фигура будет все больше походить на мужскую. Пора развеять этот миф.

Что дает женщине тестостерон?

Несмотря на то что тестостерона в организме женщины в норме очень мало — 15-70 нг/дл (у мужчин — 200-1200 нг/дл), он играет весьма существенную роль. Например, способствует поддержанию мышечной и костной массы. Однако дамам не стоит опасаться, что после усиленных тренировок они станут мужеподобными качками, — все-таки для этого тестостерона слишком мало. Кроме того, тестостерон влияет на половое влечение и у мужчин, и у женщин.

Популярный английский медицинский журнал провел исследование с целью оценки качества жизни женщин с разным уровнем тестостерона. Оказалось, что если уровень мужского гормона в крови вырастал, здоровье и интимная жизнь женщины налаживались.

В период менопаузы или после удаления яичников уровень тестостерона у женщин резко снижается. В результате женщина становится менее энергичной, а ее либидо падает. Кстати, если она принимает препараты с эстрогеном, то выработка тестостерона еще больше подавляется.

Поддерживать достаточный уровень тестостерона очень важно, так как этот гормон дает омолаживающий эффект, сохраняя кожу эластичной, превращая жировую ткань в мышечную и повышая минеральную плотность костной ткани.

Также он поднимает настроение и стрессоустойчивость, помогает сохранить когнитивную функцию, поддерживает в хорошем состоянии печень и кровеносные сосуды.

Как определить, что вам не хватает тестостерона?

Об этом могут свидетельствовать постоянная усталость; симптомы тревоги или депрессии; сухая и утонченная кожа; увеличение количества жира на руках и животе; остеопороз; болезненные ощущения при половом акте; снижение либидо; сложности с выполнением самых простых физических упражнений; потеря мотивации для какой-либо деятельности. Если у вас наблюдается большая часть из этих признаков, обратитесь к врачу и сдайте анализ на гормоны. Сниженный уровень тестостерона не опасен для здоровья, однако если это причиняет вам неудобства и дискомфорт, то попробуйте естественным способом поднять его уровень.

Как повысить уровень тестостерона?

Ешьте продукты, богатые цинком. Он содержится в печени, морепродуктах, мясе птицы, семенах и орехах. Употребляйте в пищу полезные жиры. Они содержатся в тех же семечках и орехах, а также в жирной рыбе, авокадо, оливках, овощных маслах и арахисовом масле. Но не забывайте соблюдать меру: из жиров вы должны получать только 20-30% дневной нормы калорий. При этом не стоит и резко ограничивать калорийность пищи — это может спровоцировать переход организма в режим экономии энергии, и тестостерон может перестать вырабатываться. Включите в свой рацион продукты, помогающие избавиться от лишнего эстрогена. Это, прежде всего, капуста, репа и редис. Потребление клетчатки позволит очистить организм от токсинов, накопление которых также ведет к избытку эстрогена.

Избегайте ксеноэстрогенов, которые содержатся, например, в освежителях воздуха и пластиковой посуде, а также духов и спреев, в составе которых есть парабены. Используйте по возможности стеклянную посуду. Старайтесь есть фрукты и овощи, не содержащие пестицидов, обязательно тщательно мойте их перед подачей на стол. Мясо лучше покупать на рынке или ферме, а не в магазине, так как туда часто поступает мясо животных, которым кололи стероиды и искусственные гормоны роста. Откажитесь от алкоголя и грейпфрутов — они тоже способствуют накоплению эстрогенов. Лучше налегайте на витамины А, В, С и Е. Спите не менее 6-8 часов в сутки, старайтесь избегать стрессов и выполнять силовые упражнения. Можно заняться фитнесом. Живите половой жизнью. Это во многих случаях помогает наладить гормональный баланс.