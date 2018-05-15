Традиционный недосып: как нехватка сна влияет на организм

Майские праздники закончились и пора входить в будничную колею. Времени на сон в рабочие дни у сотрудников традиционно не хватает, что влияет на их образ жизни и самочувствие. «360» поговорил с руководителем Центра медицины сна ФМБА Александром Калинкиным о делении людей на «сов», «жаворонков» и «голубей», о том, помогает ли сон запомнить новую информацию и полезно ли много спать.

Стереть лишнее

По словам Калинкина, во время сна в голове происходят несколько процессов, формирующих память. Это консолидация — ее переход из временной в постоянную, а также реконсолидация — обновление.

«Например, у человека возник стресс, и во время сна у него могут быть кошмарные сновидения, которые напоминают эту ситуацию. Но со временем часть информации начинает пропадать — это процесс реконсолидации памяти, когда частично удаляется информация, которая утратила свою актуальность», — Калинкин.

Поэтому сон — это не только процесс запоминания, но и стирание лишнего материала.

Мало сна — много болезней

В свое время ученые проводили эксперименты, доказавшие, что даже небольшое сокращение сна «от индивидуальной нормы» ведет к ухудшению памяти, настроения, самочувствия, уменьшению работоспособности, а также изменению активности генома.

Мы знаем, что, если организм не спит в течение нескольких дней, он погибает. Без воды и пищи он может прожить гораздо больше

Александр Калинкин

По словам Калинкина, это приводит «к ускоренному развитию очень многих заболеваний, прежде всего, сердечно-сосудистых, эндокринных нарушений и нарушений иммунитета».

Главная опасность заключается в том, что недомогание не всегда сразу можно связать с недосыпом, так как изменения в организме происходят очень плавно и иногда клинически мало заметны.

«Нехватка сна влияет на повышение давления, развитие аритмии, приводит к нарушению иммунитета. Чем больше человек недосыпает, тем больше у него вероятность подхватить ту же простуду, либо любое вирусное заболевание», — Калинкин.

«Совы», «жаворонки» и «голуби»

По словам Калинкина, рекомендуемая продолжительность сна, которая максимально способствует хорошему самочувствию и работоспособности — это 7-9 часов.

Если человек недосыпает в течение определенного количества времени, к примеру, во время рабочей недели, а затем спит по 12 часов несколько дней подряд — в этом нет ничего страшного, хотя правильным такой распорядок назвать нельзя.

Это нормально, но любому человеку надо стараться спать свою норму на протяжении всего года — а не отсыпаться в выходные, не говоря уже об отпуске

Александр Калинкин

Если же продолжительность сна выходит за рамки общепринятой нормы все время, то это может говорить о наличии в организме воспалительных процессов.

«По статистике, у людей, которые спят больше нормы, продолжительность жизни меньше. Но это связано не с самим временем, а с патологическими процессами, которые к этому приводят», — Калинкин.

Как утверждает Калинкин, деление на «сов» и «жаворонков» совсем не миф. Более того, по его словам, существует еще один тип людей — «голуби»: это золотая середина, которая понемногу взяла от обоих хронотипов.